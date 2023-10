Les prix de la RAM et du stockage vont repartir à la hausse, c’est le moment où jamais d’en acheter

C’est la fin de la récréation pour les consommateurs. Après avoir consenti à constamment baisser le prix des disques durs et de la RAM pendant plusieurs trimestres, l’heure est à la reprise pour les industriels.

Il en va des composants électroniques comme du pétrole. Lorsque l’offre est supérieure à la demande, les producteurs doivent baisser les prix pour être plus compétitifs. Et effectivement, comme nous l’annoncions depuis plusieurs mois, les prix de la mémoire flash et de la DRAM sont au plus bas.

Si c’est une excellente nouvelle pour les consommateurs, c’est bien moins réjouissant pour les industriels. La conjonction d’une faible demande pour les smartphones, et des ventes de PC en chute libre, a obligé les fabricants de mémoire flash ou de microcontrôleurs à baisser leur production, en attendant que la demande reparte à la hausse.

Les prix des disques durs et de la mémoire vive vont augmenter à partir de maintenant

D’après le site UND, les principaux fabricants de mémoire flash ont abaissé leur production afin de faire « rebondir » les prix. Les effets de cette politique commencent à se voir, puisque d’après les sources du site, les prix de la DRAM et de la mémoire flash ont commencé à augmenter au mois de septembre 2023. Phison, une compagnie taïwanaise spécialisée dans la conception et la fabrication de puces et de contrôleurs pour les disques durs et les clés USB, a constaté une reprise des ventes au début du troisième trimestre de l’année, avec un accroissement de 25,38 % des ventes par rapport au mois d’août 2023, ou 4,05 % sur une année glissante.

À lire — Les ventes de PC devraient repartir à la hausse, mais pas tout de suite, selon cet expert

Selon le PDG de Phison, les résultats sont encore meilleurs pour les SSD, puisque les livraisons ont augmenté de 60 % sur une année glissante. De l’avis général, la période des fêtes en approche devrait encore améliorer le bilan comptable du secteur. D’après ADATA, l’un des plus gros fournisseurs mondiaux de mémoire de stockage et de mémoire flash, les prix de ces composants entre les professionnels de l’industrie devraient augmenter dans une fourchette de 10 à 15 %. Une différence de tarifs qui sera forcément répercutée sur la facture du client final.