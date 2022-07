Les premiers rollers électriques au monde sont français et ils arrivent bientôt

Une toute jeune startup parisienne vient de mettre au point un innovant système d’assistance électrique sur des rollers. Grâce à un algorithme qui module la puissance délivrée en fonction de la vitesse de l’utilisateur, le système est parfaitement au point et les premiers rollers électriques pourraient ainsi faire leur apparition très prochainement.

Chacun son tour ! Alors que la voiture électrique se démocratise de plus en plus sur la planète (une batterie qui n’a plus besoin d’être rechargée est d’ailleurs annoncée) et que les trottinettes et les vélos électriques font partie intégrante du panorama urbain actuel, les rollers électriques vont désormais eux aussi se mêler à la danse.

Une toute jeune startup parisienne vient en effet de mettre au point un innovant système d’assistance électrique intégré sur des rollers. L’idée est très maline et le processus est extrêmement fiable et performant. Le créateur, Mohamed Soliman, est un jeune ingénieur formé à l’Université de Technologie de Compiègne. Son invention est brevetée et porte le nom d’AtmosGear.

Une invention brevetée permet aux rollers de bénéficier d’une assistance électrique

Après la trottinette, le vélo ou même le skate, les rollers étaient encore les seuls moyens de transports « doux » à ne toujours pas bénéficier d’assistance électrique. AtmosGear vient donc corriger cela et les premiers rollers électriques de la jeune startup parisienne pourraient bientôt slalomer à vive allure sur les trottoirs de nos villes.

Concrètement, cette assistance électrique au patinage fonctionne de deux manières :

Un mode simple est disponible et permet à l’utilisateur de mettre en marche manuellement les moteurs avec une télécommande . Des boutons pour accélérer ou ralentir sont de la partie et l’autonomie promise est d’environ 30km.

. Des boutons pour accélérer ou ralentir sont de la partie et l’autonomie promise est d’environ 30km. La deuxième manière d’utiliser cette assistance électrique au patinage s’inspire elle des vélos électriques. Ainsi, le moteur va accompagner chaque impulsion donnée par la jambe. Ce qui devrait permettre d’aller par exemple plus vite ou de monter une côte importante sans trop d’effort.

À noter que ces rollers à assistance électrique restent des rollers classiques, et qu’il n’y a pas de stabilisateurs. Ce sera donc à vous de bien garder votre équilibre, au risque de s’offrir quelques chutes. AtmosGear vient de démarrer un tour de France pour se faire connaître, et un financement en crowdfunding est en place.

