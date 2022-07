Renault R5 électrique : voilà un concept étrange pour les 50 ans de la voiture

Renault dévoile la R5 Diamant, un concept-car électrique basé sur la mythique voiture des années 70. Conçu avec le designer français Pierre Gonalons, la R5 Diamant reprend les codes du modèle d’origine tout en positionnant cette voiture très populaire dans un contexte « art déco ». Matériaux nobles, prestations modernes et look rétro pour ce concept car entièrement électrique visuellement très particulier.

Vous le savez, un vent nostalgique souffle dans les bureaux du design de chez Renault. La marque au losange a prévu de lancer deux voitures 100 % électriques inspirées de deux modèles emblématiques de son histoire : la 4L et la R5. En 2021, Renault a confirmé l’arrivée d’une R5 EV qui sera commercialisée en 2024. La promesse du constructeur : apporter l’électrisation au plus grand nombre avec une autonomie confortable pour une citadine de 400 kilomètres.

Lire aussi – Renault ZOE : le prix augmente sur tous les modèles de la citadine électrique

En attendant le lancement du modèle commercial, Renault fête dignement les cinquante ans de la R5 qui est l’un des modèles les plus vendus de la marque (plus de 5 millions d’exemplaires commercialisés entre 1972 et 1984). Nous avons évoqué dans nos colonnes le lecteur cassette compatible Bluetooth qui reprend certains éléments ergonomiques de la R5. Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir un concept très particulier : la R5 Diamant.

R5 Diamant : look néo-rétro créé par un designer français

La R5 Diamant est un concept. Cela veut dire qu’il ne s’agit pas d’un modèle commercial, mais d’une démonstration technique et design. Il a été développé par l’équipe « Couleurs et matières » de Renault et par Pierre Gonalons, designer et décorateur français. Le résultat est une voiture très surprenante visuellement, même si vous remarquerez que le designer a pris soin de reprendre les lignes de la R5 telle qu’elle était dans les années 70. Des lignes simples et populaires qui contrastent fortement avec de nombreux détails chics, voire ostentatoires.

Quelques exemples. La peinture triple couche avec des pigments dorés sur un fond rose est couverte d’un vernis givré. Les phares et les feux à facette ressemblent à des diamants. Les moyeux des roues sont ornés d’un soleil. Les éléments décoratifs en laiton sont recouverts d’or pâle. Le volant est en marbre sur une base de carbone. Marbre que vous retrouvez aussi au niveau du vide-poches. Sur le tableau de bord, vous retrouvez un tissu en crin de cheval. Et les tapis de sol sont en laine mohair.

La R5 Diamant est aussi une voiture très moderne

La R5 Diamant est donc une œuvre d’art néo-rétro. Mais c’est aussi une voiture « moderne ». D’abord le moteur est électrique. Ensuite l’ouverture des portières est conditionnée par des lecteurs d’empreinte digitale. Tous les compteurs sont digitaux. Ils indiquent la vitesse du véhicule, l’heure et le niveau de charge de la batterie. Et un emplacement est prévu pour un smartphone qui pourra être rechargé. En revanche, il ne semble pas y avoir de véritable écran dans cette voiture…

La voiture n’existe qu’en un seul exemplaire, puisqu’il s’agit d’un concept. Elle sera cependant vendue aux enchères à la fin de l’été. Une collection de NFT sera également produite et vendue. Les bénéfices de ces ventes seront versés à une association.