Les voitures électriques Renault coûtent moins cher grâce à ce “coup de pouce”

Le constructeur automobile Renault aide celles et ceux qui hésitent à passer à l'électrique en rendant ses voitures moins chères. Pourtant leur prix d'achat n'a pas changé. Explications.

Vous le savez si vous vous intéressez un tant soit peu aux voitures électriques : le prix d'achat n'est jamais celui que vous payez à la fin. Il faut déduire la fameuse aide incitative connue sous le nom de bonus écologique. Aujourd'hui, il n'est plus aussi généreux qu'à ses débuts et a même changé de nom pour devenir la prime Coup de Pouce véhicules électriques. Cela n'en reste pas moins une déduction intéressante allant de 3 100 à 4 200 € selon les profils des bénéficiaires.

Comme ce n'est plus l'État, mais les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) financés par les fournisseurs qui paient l'addition, les montants peuvent légèrement varier en fonction des accords avec les fabricants d'automobile. Ainsi l'aide monte jusqu'à 4 240 € chez Renault. D'ailleurs, on constate que depuis le 1er septembre, le constructeur va plus loin avec une rallonge dépassant les 500 €. Les conditions d'obtention sont toujours les mêmes.

Sans changer leur prix, les voitures électriques Renault deviennent plus abordables

Il suffit de se rendre sur le site de Renault pour s'en rendre compte. En prenant l'exemple de la Renault 5 E-Tech, on voit qu'elle est “éligible à la prime Coup de Pouce jusqu'à 4770€“. Autrement dit, la version Five de la voiture affichée à partir de 24 990 € descend à 20 220 € pour les personnes ayant droit au bonus maximum. Celles qui ne peuvent pas prétendre à ce palier ne sont pas oubliées puisqu'au lieu des 3 180 € de base, le montant plancher de l'aide est fixée à 3 620 €.

Les conditions de l'offre indiquent que ce “boost” est valable pour un achat entre le 1er et et le 30 septembre 2025. Notez que les véhicules qui ne peuvent pas prétendre à la prime Coup de Pouce complète ont également droit à une aide en légère hausse de quelques dizaines d'euros. Vous pouvez consulter le tableau récapitulatif mis à disposition par Renault pour voir ce à quoi vous avez droit, en fonction de votre situation.