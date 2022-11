Les Pixel 4 et Pixel 4 XL de Google sont officiellement en fin de vie

La politique de Google en matière de support des Smartphones Pixel est assez claire. Les mises à jour logicielles et de sécurité sont assurées pendant trois à compter de la sortie de l’appareil. Les Pixel 4 et Pixel 4 XL sont en fin de vie.

Sans fanfare, voire presque en cachette, Google a mis fin au support logiciel pour les Pixel 4 et Pixel 4 XL. La mise à jour de sécurité du mois d’octobre était la dernière pour le smartphone de Google sorti en 2019 sous Android 10. La firme de Mountain View a pour politique d’assurer les mises à jour de ses Pixel pendant trois ans après leur sortie, c'est très logiquement qu'elle laisse les Pixel 4 mourir de leur belle mort.

Comme on le dit dans le jargon commercial, les Pixel 4 et Pixel 4 XL sont arrivés en fin de vie. Le compteur s'arrêtera pour eux à Android 13 et ils ne recevront pas la mise à jour de sécurité de novembre que Google a d’ores et déjà commencé à déployer. Google a pour tradition de sortir une ultime mise à jour pour ses produits en fin de vie, histoire de corriger les derniers détails qui peuvent l’être. La compagnie n’y est cependant pas tenue, il est difficile de déterminer à quelle date cette mise à jour d’au revoir arrivera.

Les Pixel 4 et Pixel 4 XL ne recevront plus les mises à jour en direct

À leur sortie il y a trois ans, les Pixel 4 et Pixel 4 XL s’étaient distingués de la concurrence par des fonctionnalités jamais vues jusqu’alors : un écran OLED 90 Hz sans encoche, un double capteur photo qui usait pleinement de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle, mais surtout le Motion Sense, le système de reconnaissance gestuelle pour contrôler l’appareil à distance.

Comme le souligne XDA Developers, même si le Pixel 4 est arrivé en fin de vie, il n'en est pas obsolète pour autant. Les plus audacieux pourront toujours essayer d’installer les futures mises à jour d’Android (qui ne seront simplement plus déployées automatiquement vers l’appareil). Comme ce smartphone fait tourner Android dans sa version originale, il devrait être (plus ou moins) facile de lui adjoindre une ROM personnalisée. Il pourra également profiter du plus grand système d’exploitation open source de remplacement de la communauté Android, LineageOS (anciennement CyanogenMod).

