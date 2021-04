Android 11 : plus de 60 smartphones profitent de la mise à jour grâce à LineageOS 18.1

Le plus grand système d’exploitation open source de remplacement de la communauté Android, LineageOS, est à présent disponible avec Android 11. La nouvelle version s'appelle « LineageOS 18.1 », et les builds pour plus de 60 smartphones arrivent sur les serveurs officiels.

Android 11 a déjà été déployé sur plusieurs appareils, notamment ceux fabriqués par Google, OnePlus, Samsung et Xiaomi. Si de nombreux utilisateurs utilisent désormais la dernière version d'Android, les utilisateurs d'appareils plus anciens n'ont pas cette chance. C'est là que les versions “aftermarket” d'Android, ou ROM personnalisées, aident les utilisateurs à tirer le meilleur parti de leurs appareils.

Google publie le code source d'Android sous le nom d'« AOSP », mais le dépôt de Google est un gros tas de code qui n'est pas compatible avec tous les appareils. LineageOS prend ce code AOSP et le met en forme pour qu'il puisse être déployé sur davantage d’appareils. Lineage dispose d'une armée de bénévoles chargés de la maintenance des appareils, qui portent les versions de Lineage sur chaque appareil. Cette année, le portage d’Android 11 aura duré sept mois.

Qu’apporte LineageOS 18.1 ?

Les nouvelles fonctionnalités du système d'exploitation personnalisé comprennent une nouvelle interface de récupération, un pare-feu plus puissant, un enregistreur amélioré avec des paramètres de qualité et un mode sombre pour toutes les applications LineageOS. L'application Seedvault sera désormais responsable de la création de sauvegardes, tandis que l'application musicale intégrée Eleven a reçu une nouvelle interface utilisateur.

Vous retrouverez également toutes les fonctionnalités d’Android 11 annoncées par Google qui sont déjà présentes sur les smartphones récents. Les connexions pour les appareils 5G sont améliorées, et la nouvelle version de LineageOS prend également en charge nativement les écrans avec des taux de rafraîchissement variables. Les utilisateurs auront également accès à de nouvelles autorisations à usage unique pour protéger leur vie privée.

Plus de 60 appareils ont reçu la mise à jour LineageOS 18.1, dont certains de fabricants comme Essential, Google, LG, Motorola, Nokia, OnePlus, Razer, Samsung, Sony ou encore Xiaomi. Tous ces appareils sont marqués dans le wiki officiel comme supportant la version 18.1 de LineageOS, et non la mise à jour précédente 17.1 qui était basée sur Android 10. Vous trouverez la liste complète sur le site officiel de LineageOS.

Source : LineageOS