Les photo officielles des iPhone 12 ont fuité, découvrez leur design et coloris avant la keynote

Un leaker bien connu de Twitter a publié, quelques heures avant la keynote d’Apple, une belle brochette de visuels dévoilant le design des iPhone 12. Il confirme non seulement la venue des quatre modèles, mais il présente également tous les coloris que la firme proposera. Et, en bonus, nous en savons un peu plus sur l’équipement photographique.

Un grand nom de la fuite d’information sur les produits high-tech à venir vient de frapper sur Twitter. Evan Blass, journaliste américain et leaker connu sous le nom d’Evleaks, a dévoilé une quinzaine de visuels des iPhone 12 qu’Apple devrait présenter ce soir. Les quatre modèles sont présents : l’iPhone 12, l’iPhone 12 Mini, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Voilà qui confirme, dans une certaine mesure, une grande partie du programme de la keynote qui aura lieu dans quelques heures.

Lire aussi – iPhone 12 : le premier chargeur sans fil magnétique se dévoile, voici comment ça marche

Ces images, dont vous pouvez retrouver ici une sélection, nous apprennent (ou confirment) plusieurs informations importantes. D’abord, le design. Il est confirmé que les iPhone 12 s’inspirent donc de l’iPhone 4, avec le châssis aux tranches droites et le verre minéral sur les deux faces. C’est un design que vous retrouvez également dans les iPad Pro. Ce n’est donc pas une vraie surprise.

Face ID toujours fidèle au poste

Toujours côté design, les iPhone 12 conserveraient donc bien Face ID et l’ensemble des capteurs présents dans l’encoche en façade. Cette encoche ne semble pas beaucoup plus petite, confirmant que s’il y a changement, cela sera minime. Les touches sur les tranches semblent avoir été conservées à l’identique : mise en marche à droite, contrôle du volume et activation du mode silencieux à gauche.

Deuxième information apportée par Evan Blass : les coloris disponibles. L’iPhone 12 se décline en cinq couleurs : noir (mais pas gris), bleu, vert, rouge et blanc. Les couleurs jaune et violet disparaissent. Pas de robe dorée ou argentée non plus, comme pour l’iPhone 11. L’iPhone 12 mini partage les mêmes coloris que l’iPhone 12.

L’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max profitent aussi des mêmes coloris. Il y en a quatre : graphite (qui peut se transformer en gris sidéral si le marketing le souhaite), argenté, doré et bleu. Cette dernière couleur avait fait l’objet d’une fuite récente. Sa présence n’est donc pas une surprise. Il remplace le vert de l’iPhone 11 Pro / Pro Max.

Trois capteurs photo et un capteur LiDAR pour les deux modèles Pro

Troisième et dernière information : la photographie. La fuite d’Evan Blass confirme que le design du bloc photo des iPhone 12 est globalement conservé : le bloc photo est carré et intègre jusqu’à 5 éléments. Pour l’iPhone 12 et 12 Mini, vous retrouvez deux capteurs photo, un flash et un micro, comme dans l’iPhone 11. L’iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, vous retrouvez trois capteurs photo, un flash LED et la fameuse caméra LiDAR dont parlent les rumeurs. Le microphone semble avoir été déplacé. Reste à savoir où.

Ce soir, nous suivrons en direct la conférence d’Apple sur l'iPhone 12. N’hésitez pas à nous rejoindre pour poster vos commentaires et vos impressions.