Les PC Windows vont enfin tenir tête aux Mac d’Apple, le processeur Snapdragon X Elite se dévoile

Qualcomm se prépare à révolutionner le marché des PC portables Windows avec de nouveaux processeurs Snapdragon X Elite, et on sait déjà tout au sujet d’une des puces qui promettent de faire trembler Apple.

Demain se tiendra la conférence annuelle Snapdragon Summit de Qualcomm, lors que laquelle l’entreprise présentera sa nouvelle puce pour smartphones haut de gamme Snapdragon 8 Gen 3, mais surtout une toute nouvelle architecture pour les ordinateurs portables. Baptisées Snapdragon X, ces puces ont été développées par l’équipe de Nuvia, l’entreprise rachetée 1,4 milliards de dollars en 2021 et composée d’anciens ingénieurs d’Apple, de Google, d’Intel et d’AMD.

Les informations au sujet des nouveaux cœurs « Oryon » de l’entreprise ont été jusqu’à présent assez minces, seuls quelques détails ayant fuité. Cependant, la veille de la conférence, on sait finalement déjà tout d’un des processeurs que va dévoiler l’entreprise grâce à une image marketing qui contient tout ce qu’il faut avoir à son sujet.

Le Snapdragon X Elite promet des PC Windows avec encore plus d’autonomie

L’image confirme que le Snapdragon X Elite, fabriqué à l'aide du processus 4 nm à faible consommation d'énergie, se distingue des puces actuelles par sa prise en charge de l'IA générative. Il est doté de l'Hexagon NPU (Neural Processing Unit), capable d'effectuer 45 TOPS (trillions d'opérations par seconde), soit une augmentation remarquable de 55 % par rapport à son prédécesseur, le SoC 8cx Gen3.

Pour les utilisateurs de PC portables, en particulier ceux qui recherchent des alternatives à l'architecture x86 traditionnelle, l'efficacité énergétique est un facteur essentiel. Grâce à ses puces M1 et M2, Apple est déjà parvenu à proposer des autonomies record sur ses ordinateurs, et ce serait désormais aux PC Windows de faire pareil. Qualcomm affirme que le Snapdragon X Elite offrira des performances similaires, mais avec seulement un tiers de la consommation d'énergie par rapport à ses concurrents.

Toutefois, le point de comparaison exact n'est pas précisé, de sorte que ces chiffres doivent être considérés avec prudence. Tout porte à croire que Qualcomm se base sur un CPU Raptor Lake 28W d'Intel pour ses différentes affirmations, mais le modèle n’est pas divulgué.

La partie graphique sera plus puissante qu’une Xbox Series S

Le processeur graphique du Snapdragon X Elite, appelé GPU Adreno, promet d’être très performant et offrira une puissance de calcul impressionnante de 4,6 TFLOPs, probablement basée sur des opérations FP32 (simple précision). Ce niveau de performance graphique implique des capacités encore supérieures à celles de la Xbox Series S (4 TFLOPs), qui est alimentée par l'architecture AMD RDNA2. Comme son prédécesseur, le 8cx Gen3, le GPU Adreno supportera DirectX 12.

En termes de mémoire et de stockage, le SoC devrait être compatible avec la norme LPDDR5X-8533, prenant en charge jusqu'à 8 canaux de largeur 16 bits, ce qui se traduit par une bande passante maximale de 136 Go/s et la capacité d'accueillir jusqu'à 64 Go de mémoire. Il s'agit d'une amélioration par rapport aux spécifications LPDDR4x-4266 de la génération précédente.

Les options de connectivité ont également été améliorées. La nouvelle puce prendra en charge les normes Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4, une amélioration par rapport aux capacités Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1 de la puce de la génération actuelle. En outre, l'unité de traitement vidéo du Snapdragon X Elite prendra en charge l'encodage et le décodage du codec AV1.

Le rapport indique que le SoC Snapdragon X Elite sera lancé à la mi-2024 dans des ordinateurs portables de différents fabricants. Cela corrobore donc les informations d’autres rapports qui indiquaient aussi que la puce arriverait après les M3 d’Apple, et pourrait donc être légèrement en retard au niveau des performances. Cependant, cette sortie coïncidera avec les annonces de concurrents tels que les processeurs Meteor Lake d'Intel et Strix Point d'AMD, tous deux conçus pour les systèmes mobiles de la prochaine génération.