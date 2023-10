Ce navigateur Internet installe un VPN sur Windows sans le consentement des utilisateurs

Brave est un excellent navigateur Internet, mais l’une des pratiques de l’entreprise fait aujourd’hui froncer les sourcils, car il se trouve que le navigateur installe son propre service VPN sur les PC Windows sans le consentement des utilisateurs.

Le navigateur web Brave, axé sur la protection de la vie privée, a installé silencieusement des services VPN sur les ordinateurs Windows de certains utilisateurs. Cela aurait pu être une bonne nouvelle, mais il semblerait que l’entreprise a agi sans le consentement de ses utilisateurs.

Cette initiative, lancée en 2022, a attaché le service VPN de Brave, connu sous le nom de service Firewall + VPN, à l'installation du navigateur sur les appareils Windows, sans tenir compte des préférences de l'utilisateur. Bien que le service VPN reste inactif à moins d'être explicitement souscrit par l'utilisateur, cette approche a soulevé des inquiétudes quant à la transparence d'une société de navigateurs qui se targue d'assurer la protection de la vie privée.

Brave ne demande pas l’avis des utilisateurs pour installer des services

Ce comportement étrange semble pour l’instant exclusif à la version Windows du navigateur Brave. D’après le vice-président de l'ingénierie de la société, Brian Clifton, qui s’est expliqué dans un billet sur GitHub, les utilisateurs peuvent vérifier la présence des services VPN sur leurs machines Windows via le gestionnaire de services, où ils sont répertoriés comme “Brave VPN” et “Brave Wireguard”.

L'entreprise reconnaît pourtant qu'une approche plus idéale consisterait à télécharger ces services après que l'utilisateur s'est activement engagé et abonné à ces services, garantissant ainsi un processus plus transparent et consensuel.

Pour l’instant, on ne sait pas si Brave va ou non modifier sa politique pour demander le consentement des utilisateurs à l’avenir. Bien qu'il soit possible de supprimer le VPN manuellement, toute mise à jour future pourrait le réintroduire, à moins que Brave ne modifie son processus d'installation.

Pour les plus soucis d’entre vous, une solution alternative suggérée sur GitHub consiste à désinstaller Brave puis à le réinstaller sans les droits d'administrateur, ce qui empêcherait le programme d'installer des services supplémentaires. En effet, Clifton affirme que le navigateur a commencé à intégrer le service Brave Vpn Wireguard à partir de la version 1.57.47, mais uniquement pour les utilisateurs disposant de privilèges d'administrateur.