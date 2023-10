Les processeurs puissants peuvent vite vous coûter cher en électricité

Plus un processeur est puissant, plus il consomme d'électricité. Si l'impact sur la facture est plutôt minimal en général, il risque fort de devenir important devant la puissance que peuvent atteindre certains modèles sans même les overclocker.



Il y a des secteurs où les avancées technologiques font que chaque année, les nouveaux modèles sont strictement plus puissants que les anciens. Sans parler des smartphones, on pense facilement aux processeurs des ordinateurs. C'est une obligation pour les constructeurs s'ils veulent rester compétitifs dans un marché en perpétuelle évolution et où tout va très vite. La puissance à toutefois un prix. Celui du composant évidemment, mais aussi de l'électricité nécessaire à le faire fonctionner.

Ça paraît bête dit comme ça, mais quand on s'intéresse de près à ce que représente l'utilisation d'un ordinateur doté des derniers processeurs en date, on s'aperçoit que la facture peut grimper très vite. Le site AnandTech a mesuré la puissance maximale que peut atteindre plusieurs d'entre eux, sans utiliser l'overclocking pour l'augmenter. On retrouve notamment la 14e génération des processeurs Intel Raptor Lake Refresh, tout juste annoncée.

Les processeurs coûtent cher en électricité tant ils sont puissants

Dans le graphique ci-dessous, on peut voir pour chaque modèle la puissance par défaut entre parenthèses, puis le pic de puissance atteignable. Prenons le cas du Intel i9-14900K, très puissant. De base, il affiche 125 Watts. En imaginant que vous travaillez sur votre ordinateur 7h par jour pendant 230 jours par an en moyenne, soit en enlevant les week-ends, les jours fériés et 5 semaines de congés. Au tarif EDF Base actuel, le processeur à lui seul vous coûte 41,4 € sur l'année.

Mais imaginons maintenant que votre métier demande beaucoup à votre PC, si bien que la puce atteint son pic de puissance disons 3h par jour. La facture passe alors à 59,8 € par an. Et si vous êtes un joueur de jeux vidéo gourmands quotidien, le même cas de figure fait grimper la note à presque 100 € (96,70). Rappelons que l'on parle ici uniquement du processeur, pas de tout le reste du PC, des écrans ou autres. Il s'agit bien sûr d'un calcul simplifié, mais les chiffres sont assez alarmants pour faire réfléchir.