Voici le Predator Triton Neo 16 d’Acer, un PC gamer qui veut dévorer la concurrence

Acer a profité de l’officialisation des processeur Meteor Lake d’Intel pour annoncer ses deux nouveaux ordinateurs portables. Nous avons un PC gamer, le Predator Triton Neo 16, mais aussi un ultra portable, le Swift Go 14. Les deux veulent miser sur les capacités IA des processeur Intel.

Intel a dévoilé ses nouveaux processeurs mobiles, les Core Ultra, première vague des CPU Meteor Lake. Leur particularité ? Miser sur l’IA. Bien évidemment, les constructeurs ont accompagné cette annonce avec des nouveaux PC. Acer a par exemple présenté un ordinateur de jeu ainsi qu’un ultra-portable.

Acer présente le Predator Triton Neo 16, son nouveau PC gamer phare

Le Predator Triton Neo 16 est le nouveau PC gamer phare d’Acer. Il s’agit d’un portable au format 16 pouces, avec une dalle IPS LCD de 3,2K et avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Niveau design, Acer propose quelque chose de très sobre, avec un châssis en aluminium gris qui ferait presque passer le Triton pour un ultra-portable destiné au travail.

Mais c’est bien ce qu'il a dans le ventre qui est intéressant. Nous retrouvons une carte graphique Nvidia GeForce RTX 40XX, mais aussi et surtout les nouveaux processeurs Intel Core Ultra de la série H. S’axant sur l’IA, ces processeurs promettent monts et merveilles, comme une meilleure gestion de l’energie et des ressources pour des performances améliorées en jeu. Plus encore, l’IA serait capable de filtrer les voix, isolant celle du joueur, ce qui est idéal pour les streameurs. Bref, un produit de qualité sur le papier, que nous testerons en temps voulu.

A lire – Test Acer Swift Edge 16 : un compromis parfait entre légèreté et grand affichage

L’Acer Predator Triton Neo 16 sera disponible en mars 2024 à partir de 1799 euros.

L’Acer Swift Go 14, un ultra-portable qui mise aussi sur l’IA

L’autre PC présenté, c’est l’Acer Swift Go 14. On délaisse le domaine du gaming puisqu’il s’agit d’un ultra-portable. Il dispose d’une dalle OLED de 14 pouces d’une définition de 2880 x 1800 pixels avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Une version tactile 1080p est aussi disponible pour ceux qui le souhaitent. Ultra-portable oblige, nous avons des dimensions très réduites, avec un poids plume de 1,32 kilo ainsi qu’une épaisseur de 15 mm.

Encore une fois, c’est le processeur qui est intéressant ici. Le Swift Go 14 est équipé d’un CPU Intel Core Ultra 7 155H au maximum, qui embarque également des « fonctionnalités IA » concernant la gestion de l’énergie. Par exemple, Acer promet une autonomie allant jusqu’à 12h30 en plus de performances améliorées. De belles promesses, mais il faudra voir si elles seront tenues lors de notre test.

L’Acer Swift Go 14 sera disponible dès ce mois-ci à un prix de départ fixé à 1199 euros.