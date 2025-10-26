Surfshark VPN passe à la vitesse supérieure : tout savoir sur les premiers serveurs 100 Gbps du marché

Surfshark a récemment annoncé le déploiement de ses premiers serveurs 100 Gpbs. Cela représente une avancée majeure pour ce VPN, mais aussi pour l’ensemble du marché, puisque ce sont les tout premiers serveurs avec une telle capacité. Qu’apportent-ils vraiment en termes d’expérience utilisateur ? On fait le point.

Les VPN évoluent constamment depuis quelques années pour répondre aux besoins des utilisateurs, de plus en plus nombreux à vouloir protéger leurs données personnelles et à contourner les restrictions de contenu sur internet.

Malgré leurs nombreux avantages, les VPN souffrent encore d’un inconvénient bien connu : celui de ralentir les connexions internet. Les meilleurs services se distinguent justement par leur capacité à limiter cette perte de performance. C’est dans le but de proposer des vitesses toujours plus confortables que Surfshark a lancé les premiers serveurs 100 Gbps du marché.

Qu’est-ce qu’un serveur 100 Gbps ?

Quand vous utilisez un VPN, tout votre trafic passe par un serveur intermédiaire qui chiffre vos données et masque votre identité en vous attribuant une nouvelle adresse IP.

La vitesse de votre connexion dépend donc à la fois de votre fournisseur d’accès internet, mais aussi des capacités techniques du VPN. La bande passante du serveur VPN, exprimée en Gbps est l’un des facteurs clés qui affectent les performances.

Étant donné que plusieurs utilisateurs se connectent à un même serveur, une bande passante plus élevée permet à chacun d’eux de profiter de débits rapides et stables, même en cas de forte affluence.

Jusqu’à présent, les serveurs les plus performants se limitaient généralement à une bande passante de 10 Gbps. En lançant les premiers serveurs 100 Gbps, Surfshark multiplie cette capacité par 10.

Des performances boostées

Plusieurs facteurs entrent influencent les performances d’un VPN, mais la bande passante est l’un des plus déterminants. Avec ses serveurs 100 Gbps, Surfshark offre à la fois des vitesses plus élevées et une meilleure stabilité des connexions.

Cela est possible grâce à une meilleure répartition de la charge et à une réduction des risques de congestion du réseau qui peut limiter la bande passante pour chaque utilisateur.

Surfshark évoque également un chiffrement plus rapide sur ses nouveaux serveurs 100 Gbps. Avec ces améliorations, les utilisateurs peuvent se rapprocher davantage de leur débit internet maximal, même pour des usages nécessitant des performances élevées : jeux en ligne, réalité augmentée ou virtuelle, sauvegardes cloud, streaming 4K, etc.

Comment profiter des serveurs 100 Gbps de Surfshark ?

Pour l’instant, cette infrastructure ultra-rapide a été déployée à Amsterdam uniquement. La ville a été privilégiée à cause de l’AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) qui est l’un des plus grands points d’échange d’internet au monde.

Cette localisation permet donc d’optimiser le routage, de réduire les intermédiaires et d’offrir un trafic VPN sortant plus stable, avec moins de latence.

Pour bénéficier de la puissance des serveurs 100 Gbps, il suffit de sélectionner le serveur d’Amsterdam (Pays-Bas) depuis l’interface de l’application Surfshark. Des tests sont en cours dans d’autres villes. Surshark promet donc d’étendre progressivement cette technologie à d’autres pays.