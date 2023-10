Les passkeys arrivent en force, une nouvelle interface pour WhatsApp, c’est le récap’ de la semaine

Les passkeys commencent à s’imposer, une interface toute neuve pour l’application WhatsApp, l’accélération impressionnante du Cybertruck dévoilée dans une vidéo, c’est le récap’ de la semaine.

Les utilisateurs de l’application Android de WhatsApp seront ravis de découvrir la toute nouvelle interface, plus moderne. Alors que Google veut voir les mots de passe disparaître au profit des passkeys, Waze voit sa côte de popularité baisser à vue d’œil. Une nouvelle vidéo lève le voile sur les capacités d’accélération impressionnante du Cybertruck. Enfin, on vous explique comment installer Windows 11 sur votre PC même si ce dernier ne possède pas les spécifications minimales requises.

Les notes d’une étoile se multiplient sur l’application Waze

Si Waze est utilisé par des millions d’automobilistes et reste très populaire, les bugs à répétition et les erreurs de trajets commencent à fatiguer les utilisateurs. En effet, les notes d’une étoile sur le Play Store de Google sont de plus en plus nombreuses. L’application de navigation affiche malgré tout une note moyenne honorable de 4,2/5 mais la réactivité et la correction des problèmes seraient bienvenus si le GPS communautaire ne veut pas continuer à être mal noté.

Lire : Pourquoi Waze subit une vague de notes une étoile sur le Play Store

Les passkeys pourraient-ils bientôt remplacer les mots de passe ?

C’est en tout cas une nouvelle méthode d’authentification largement soutenue par Google. En effet, depuis quelques jours, Google vous invite à créer un passkey lorsque vous souhaitez vous connecter à votre compte. Une mesure plus pratique et plus sûre qui pourrait motiver les autres grands noms de la Silicon Valley à imposer aussi la création de passkeys pour l’accès à leurs services.

Lire : Google vous pousse désormais à créer un passkey, les mots de passe ont un pied dans la tombe

Windows 11 : tout le monde peut désormais installer la mise à jour

Alors que Microsoft avait limité l’accès à Windows 11 avec une configuration minimale requise, il est désormais très facile de contourner les limitations et d’installer la mise à jour, quelle que soit votre machine. En effet, une simple ligne de commande empêche le système d’exploitation d’effectuer les vérifications des composants de votre ordinateur. Les utilisateurs peuvent ainsi installer la mise à jour sans problème.

Lire : Windows 11 : forcer l’installation de la mise à jour sur les PC non compatibles devient un jeu d’enfant

WhatsApp s’offre une nouvelle interface

Comme le rapportent nos confrères de WABetaInfo, les utilisateurs de WhatsApp devraient découvrir prochainement la nouvelle interface de l’application de messagerie instantanée. Les bêta-testeurs peuvent d’ores-et-déjà profiter d’un nouveau design plus moderne et les autres utilisateurs devraient avoir accès à cette nouvelle version dans les semaines à venir. Nouvelles couleurs, nouvelles icônes, bouton d’action flottant, plusieurs nouvelles fonctionnalités devraient accompagner cette mise à jour.

Lire : WhatsApp : l’interface fait peau neuve sur l’application Android

Le Cybertruck : une puissance impressionnante

Si le Cybertruck ne sera jamais une voiture de sport aux vues de ses mensurations XXL, la future voiture électrique de Tesla offre malgré tout des niveaux de performances impressionnants, notamment du côté de l’accélération. En effet, une vidéo publiée sur les réseaux nous a permis de découvrir la puissance du Cybertruck en départ arrêté.

Lire : Cybertruck : le pickup de Tesla n’est pas une voiture de course, mais ce départ arrêté est époustouflant

Nos tests de la semaine

Fiat 600e : un bon rapport qualité/confort/prix

La Fiat 600e nous a séduits grâce à son joli design, même si l’on regrette que l’intérieur soit peut-être un peu trop recouvert de plastique. Une fois installé dans l’habitacle, rien à dire sur le confort, la position de conduite est très bonne. L’autonomie est correcte, à condition de ne pas faire que de l’autoroute.

Lire : Essai Fiat 600e : chéri, j’ai agrandi la 500 !

Xiaomi 13T Pro : un vrai champion !

Xiaomi frappe fort avec un smartphone offrant un excellent rapport qualité/prix. Le 13T Pro est un appareil puissant, doté d’une charge ultra rapide et d’un rafraichissement de l’écran 144 Hz. Côté photo, si l’on perd un peu de netteté de nuit, la qualité Leica est malgré tout au rendez-vous et vous permettra de faire de beaux clichés. Seule petite ombre au tableau, l’autonomie du Xiaomi, notamment en mode jeu et photo/vidéo.

Lire : Test Xiaomi 13T Pro : prestations haut de gamme pour un tarif de moyenne gamme (ou presque)

Pixel 8 Pro : un photophone impressionnant

Certes, l’autonomie aurait mérité d’être meilleure et on regrette la hausse de prix par rapport à son prédécesseur, mais le Pixel 8 Pro reste l’un des meilleurs smartphones du marché actuellement, et peut-être le meilleur photophone. C’est un appareil élégant, avec un écran lumineux et parfaitement calibré et on adore l’utilisation intelligente de l’IA. Attention toutefois, le processeur du Pixel 8 Pro n’est pas aussi performant que ceux de certains concurrents.

Lire : Test Pixel 8 Pro : et si c’était lui, le nouveau roi de la photo ?

Motorola Edge 40 Neo : un bon smartphone milieu de gamme

Si vous cherchez un smartphone à moins de 400 euros, le Edge 40 Neo pourrait vous séduire. Motorola propose ici un smartphone milieu de gamme au design premium et aux performances stables. La recharge rapide est efficace et vous pourrez aisément faire de beaux portraits. On regrette toutefois que l’expérience photo globale soit très moyenne, même de jour. Attention, Android ne sera mis à jour que pendant deux années seulement.

Lire : Test Motorola Edge 40 Neo : une bonne alternative aux Galaxy A de Samsung