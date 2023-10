Adobe dévoile une robe capable de changer de couleur à la demande

Alors qu'Adobe est principalement connu pour ses suites logicielles de pointe axées sur la créativité, la société a surpris les participants à la conférence Adobe MAX 2023 en leur donnant un avant-goût d'un projet sur lequel elle travaillait en secret : une robe qui change de couleur.

Lors de l'événement Adobe Max 2023, Adobe a présenté le projet Primrose, une robe interactive composée de centaines d'écrans flexibles dont les motifs et les animations peuvent être modifiés en temps réel. Christine Dierk, chercheuse scientifique chez Adobe, portait la robe high-tech lorsqu'elle est montée sur la scène de l'événement, montrant comment le vêtement pouvait changer de couleur en appuyant sur un bouton.

La robe est ainsi capable d’afficher des motifs uniques à la demande, en utilisant des « modules de diffusion de lumière réfléchissante » pour créer des systèmes d'affichage flexibles non émissifs. Pour être plus précis, le système mis au point par Adobe utilise des cristaux liquides dispersés dans des polymères (PDLC), une substance électroactive souvent utilisée dans la technologie des fenêtres intelligentes. Ce matériau économe en énergie et non émissif peut être facilement adapté à différentes formes et a la capacité de diffuser la lumière de manière dynamique, ce qui va au-delà de ce que l'encre électronique et d'autres technologies peuvent offrir.

Lire également – Adobe lance un symbole universel pour repérer les images faites par l’IA

La robe d’Abobe est interactive et intelligente

Christine Dierk a surtout qualifié le vêtement de « robe numérique qui donne vie au tissu ». Mieux encore, la présentatrice a déclaré qu’il était aussi possible de laisser les motifs créés s'animer et que la tenue peut même détecter les mouvements de la personne qui la porte, en faisant osciller et glisser le motif dans la direction où va la personne.

La vision du projet Primrose est de créer une robe portable, adaptable et flexible à partir de textiles non émissifs. Cette approche avant-gardiste permet aux créateurs de contenu et aux designers de projeter leurs créations artistiques sur la robe interactive, la considérant comme une toile dynamique qui évolue au rythme de leurs impulsions créatives.

« La mode ne doit plus être statique ; elle peut être dynamique et, surtout, interactive », a déclaré Dierk. « Nous attendons avec impatience un avenir dans lequel il existe d'innombrables façons de s'exprimer ».