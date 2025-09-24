21 jours sans recharge : la promesse choc de la série HUAWEI WATCH GT 6 face à l’Apple Watch !

La bataille des montres connectées s’intensifie. Alors qu’Apple annonce 72h d’autonomie pour sa nouvelle Apple Watch, HUAWEI joue la carte de l’endurance et promet jusqu’à 21 jours sans recharge. Un argument qui pourrait bien faire la différence.

Découvrir les offres maintenant

L’univers des montres connectées est en pleine effervescence. Apple a levé le voile sur sa nouvelle génération, avec une autonomie qui plafonne à quelques jours. Dans la foulée, HUAWEI a dégainé sa série WATCH GT 6. Et là, surprise : les chiffres donnent le tournis. Jusqu’à 21 jours d’utilisation pour la version Pro, un véritable marathon face au sprint de la concurrence.

Trois modèles sont proposés : la WATCH GT 6 Pro, la 46 mm et la 41 mm. Tous affichent une compatibilité élargie, que l’on soit sur iOS ou Android. Le constructeur mise sur une polyvalence assumée : des sportifs exigeants aux amateurs de beaux objets, chacun peut y trouver son compte.

Trois semaines sans recharge, ça vous tente ?

La promesse de HUAWEI s’appuie sur une innovation discrète mais cruciale : une batterie à base de silicium empilé. Résultat, une densité énergétique accrue et un espace optimisé à l’intérieur du boîtier. Concrètement, cela se traduit par 40 heures de suivi GPS en continu ou trois semaines d’utilisation en usage modéré. C’est simple, là où l’Apple Watch réclame une recharge après trois jours, la GT 6 continue de tourner sans broncher.

Mais l’autonomie ne fait pas tout. HUAWEI soigne aussi l’esthétique et les finitions. La version Pro adopte un boîtier en titane aéronautique, protégé par un verre saphir et un fond en céramique nanocristalline. L’écran AMOLED de 1,47 pouce culmine à 3000 nits, garantissant une lisibilité parfaite même sous un soleil écrasant. L’ensemble respire la solidité sans renoncer à l’élégance, avec un large choix de bracelets : cuir, titane, fluoroélastomère ou encore maille milanaise.

Côté fonctionnalités, la WATCH GT 6 n’est pas en reste. Le suivi sportif gagne en précision, notamment pour les cyclistes qui peuvent désormais bénéficier de la puissance virtuelle et du calcul de la valeur FTP, deux métriques réservées jusqu’ici aux coureurs équipés de capteurs spécifiques. Le suivi cardiaque atteint une précision de 98 % en cyclisme et 95 % en trail, un électrocardiogramme intégré surveille la santé cardiovasculaire et le suivi du sommeil ou de l’état émotionnel complète le tableau. Une montre qui se veut coach, conseiller santé et compagnon de style à la fois.

Des FreeBuds offerts pour accompagner la GT 6 disponible à partir de 249,99 €

HUAWEI frappe aussi fort sur le terrain des offres. Pour accompagner la sortie de la WATCH GT 6, la marque propose des cadeaux alléchants : une paire de FreeBuds 6i offerte et un deuxième bracelet au choix pour toute commande sur la boutique officielle. Des coupons viennent compléter l’opération, avec 20 € de réduction sur la GT 6 et 30 € sur la version Pro.

Côté tarifs, la gamme se veut variée pour séduire le plus grand nombre. La WATCH GT 6 Pro se positionne en haut du panier, tandis que les versions 46 mm et 41 mm s’affichent à des prix plus accessibles. Vous pouvez ainsi vous procurer :

La HUAWEI WATCH GT 6 Pro à partir de 349,99 € avec le code exclusif A30PAGT6 pour -30 € de remise

pour -30 € de remise La HUAWEI WATCH GT 6 46mm à partir de 229,99 € avec le code exclusif A20PAGT6 pour -20 € de remise

pour -20 € de remise La HUAWEI WATCH GT 6 41mm à partir de 229,99 € avec le code exclusif A20PAGT6 pour -20 € de remise

Voir toutes les offres maintenant

En misant sur trois semaines d’autonomie, un design premium et des fonctions sport et santé très poussées, HUAWEI change la donne. Là où l’Apple Watch demande déjà une recharge, la GT 6 continue de tourner. Résultat : moins de câbles, plus de liberté, et une montre qui colle enfin au rythme de votre vie.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HUAWEI.