Tesla tease la présentation d’une nouvelle voiture, mais laquelle ?

Tesla a donné rendez-vous le 7 octobre 2025 pour la présentation d'un mystérieux véhicule. À quoi peut-on s'attendre d'après le court teaser ? Voici les deux réponses les plus plausibles.

Tesla aime bien les teasers. Avant de révéler au monde une nouvelle voiture, la marque d'Elon Musk publie souvent de courtes vidéos énigmatiques sur son compte X (Twitter). Elle l'a fait juste avant d'annoncer la Model Y Performance en Europe par exemple. Et voilà que le constructeur récidive. En illustration principale de cet article, vous pouvez voir la première image du clip de 9 secondes posté le 5 octobre.

On y aperçoit quelque chose de circulaire tourner de plus en plus vite. Au centre, le logo de Tesla. Le tout se termine par l'affichage d'une date : 7 octobre 2025, soit celle à laquelle nous publions ces lignes. La question que tout le monde se pose désormais est : de quel véhicule fait partie cet élément étrange ? À ce stade, les hypothèses se multiplient sur Internet, mais il y en a deux qui ressortent souvent dans les débats.

Le mystérieux teaser de Tesla annonce la présentation d'un véhicule le 7 octobre 2025

Le plus plausible est que Tesla présente le Model Y “abordable”, une version pensée pour les budgets plus serrés, même si elle devrait être vendue 35 000 € sans aide. Ce que l'on verrait dans le teaser serait en réalité la roue de la voiture. Mais certains soulignent que l'objet est présenté à l'horizontale. Plutôt qu'une roue, ils y voient une hélice. De celles qui pourraient équiper la fameuse Tesla Roadster que l'on attend depuis 7 ans maintenant.

Dans ce cas, l'hélice en question servirait à augmenter l'appui aérodynamique du véhicule. Comme à son habitude, Tesla n'a pas communiqué d'heure dans sa vidéo, seulement une date. Le post émanant du compte américain du fabricant, il faudra prendre en compte le décalage horaire avec les États-Unis. Au plus tard, vous aurez le fin mot de l'histoire demain en vous levant.