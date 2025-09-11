Les magasins Xiaomi vous manquent ? Nous avons une très bonne nouvelle pour vous

Malgré la disparition des boutiques Xiaomi implantés en France il y a quelques années, la marque chinoise n'en a pas terminé avec l'Hexagone. Une annonce assez inattendue vient de tomber.

On trouve tout sur Internet. Il suffit de taper l'objet de ses désirs sur un site de vente en ligne généraliste, ou au pire dans un moteur de recherche, pour obtenir une liste de nombreux revendeurs. Pourtant les boutiques bien réelles existent toujours. Celles dans lesquelles on peut voir le produit, le prendre en main, l'essayer parfois. Dans le monde de la Tech, toutes les entreprises n'ont pas la même approche à ce sujet.

L'exemple le plus flagrant est sans nul doute Apple qui multiplie ses “Store” lorsque l'occasion de s'implanter se présente. Il y a plusieurs années de ça, Xiaomi a tenté une stratégie similaire en France. À partir de 2018, plusieurs Mi Store sortent de terre dans l'Hexagone pour proposer les nombreux produits de la marque. Une aventure qui tourne court puisque 4 ans plus tard, ils ferment tous leurs portes avant de disparaître. Jusqu'à aujourd'hui.

Xiaomi n'en a pas fini avec les boutiques physiques en France

À l'époque, on apprenait que la société Tell Me, gérante des Xiaomi Store en France, était placée en en liquidation judiciaire. Environ 3 ans plus tard, la firme chinoise ne veut pas en rester là : Xiaomi annonce l'ouverture d'un Xiaomi Store dans le centre commercial de Créteil Soleil, dans le Val-de-Marne. Il y a très peu d'informations disponibles à ce jour hormis celle-ci. En guise de date, ou même de fourchette, il faudra se contenter d'un sibyllin “Encore un peu de patience… Tenez-vous prêts !“.

Le visuel qui accompagne la nouvelle nous fait comprendre que la boutique ne s'arrêtera pas aux smartphones. Trottinettes électriques, aspirateurs robots, téléviseurs, montres connectées, écouteurs sans fil… Il y aura du choix, en fonction des disponibilités de chaque article bien sûr. Plus qu'à patienter le temps d'obtenir des précisions sur l'ouverture de ce Xiaomi Store. Actuellement, rien n'indique qu'il y en aura d'autres. Cela dépendra en partie du succès de celui-ci probablement.