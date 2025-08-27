Voici les premiers appareils Xiaomi compatibles avec la mise à jour HyperOS 3

La mise à jour HyperOS 3 (Android 16) va commencer à être déployée sur de premiers smartphones et tablettes Xiaomi. Une version bêta est imminente, en attendant une version stable.

Xiaomi a confirmé que sa conférence de lancement pour HyperOS 3 aura lieu ce 28 août 2025. Le constructeur présentera les principales nouveautés apportées par cette mise à jour. Celle-ci est basée sur Android 16, la toute dernière version majeure du système d'exploitation mobile. La surcouche logicielle de Xiaomi va donc intégrer les fonctionnalités apportées par Android 16, ainsi qu'une multitude de correctifs, optimisations et changements d'interface et d'animations qui lui sont propres.

Les premiers smartphones à embarquer nativement HyperOS 3 seront ceux appartenant à la série des Xiaomi 16. Ces mobiles ne sont pas attendus avant le début de l'année prochaine en Europe, mais ils vont être lancés prochainement en Chine. Sur cette génération, la marque pourrait lancer quatre dispositifs : le Xiaomi 16 standard, le Xiaomi 16 Pro, le nouveau Xiaomi 16 Pro Max, et le Xiaomi 16 Ultra. Il est par contre probable que tous ces modèles n'arrivent pas chez nous. Seuls le Xiaomi 15 et le Xiaomi 15 Ultra sont disponibles en France.

HyperOS 3 arrive en bêta sur quelques smartphones et tablettes

Mais il ne sera pas nécessaire d'attendre la sortie des Xiaomi 16 pour mettre la main sur HyperOS 3. Xiaomi s'apprête en effet à déployer la bêta sur de premiers appareils. Voici la liste des appareils qui pourront recevoir HyperOS 3 avant les autres :

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Extreme Edition – Redmi K80 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7s Pro 12,5 pouces

Un temps pressenti pour faire partie de cette sélection, le Xiaomi 14T Pro n'en ferait finalement pas partie. Il pourrait toutefois rapidement rejoindre les appareils cités plus haut, potentiellement en compagnie du Xiaomi 14T et des smartphones appartenant à la série des Xiaomi 14. Pour rappel, les Xiaomi 15T et Xiaomi 15T Pro devraient très bientôt être lancés à l'international. Mais ils ne seront pas forcément propulsés par HyperOS 3 dès leur sortie.

L'annonce imminente et officielle d'HyperOS 3 devrait nous en apprendre plus sur les nouveautés et le calendrier de déploiement de la mise à jour.