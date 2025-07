Le Xiaomi 16 Ultra va vous offrir des clichés dignes d’un pro grâce à ce nouveau capteur géant

Xiaomi prépare une révolution pour son prochain smartphone haut de gamme. Un nouveau capteur d’image va remplacer les fournisseurs habituels. Les amateurs de photo pourraient bien être surpris par ce choix inattendu.

Le marché des smartphones évolue sans cesse. Chaque année, les marques cherchent à se démarquer en proposant des innovations techniques ou des designs originaux. Les performances photo sont devenues un critère essentiel pour séduire un public toujours plus exigeant.

Xiaomi s’apprête à franchir un nouveau cap avec la série 16, qui succède aux Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Ultra lancés cette année. Selon le blogueur Kartikey Singh, la marque prévoit quatre modèles distincts, dont un Xiaomi 16 Ultra qui promet de révolutionner la photographie mobile. Ce modèle se démarque notamment par un nouveau capteur principal et un téléobjectif impressionnant.

Imaging sensor supplier of next generation Xiaomi Flagships~ Xiaomi 16: Omnivision

Xiaomi 16 Pro: SmartSens

Xiaomi 16 Pro Max: SmartSens

Xiaomi 16 Ultra: SmartSens — Kartikey Singh (@That_Kartikey) June 30, 2025

Le Xiaomi 16 Ultra utilise un capteur SmartSens inédit et mise sur un téléobjectif 200 MP

Pour la première fois, Xiaomi ne fera pas appel à Sony, Samsung ou Omnivision pour son modèle le plus haut de gamme. Le Xiaomi 16 Ultra intégrera un capteur SmartSens de 1 pouce, déjà présent sur le Huawei Pura 80 Ultra. Cette décision marque un tournant dans la stratégie de la marque, qui souhaite proposer une qualité d’image encore plus poussée. En plus de ce capteur principal, le smartphone sera équipé d’un téléobjectif de 200 MP, une configuration inédite pour un modèle grand public. Selon les fuites, ce dernier deviendra le seul en 2026 à combiner ces deux éléments.

Les autres modèles de la gamme recevront aussi des améliorations au niveau des capteurs. Voici la répartition prévue selon Kartikey Singh :

Xiaomi 16 : capteur principal Omnivision.

Xiaomi 16 Pro : capteur SmartSens.

Xiaomi 16 Pro Max : capteur SmartSens.

Xiaomi 16 Ultra : capteur SmartSens 1 pouce + téléobjectif 200 MP.

En plus de ces avancées photo, une fuite avait déjà révélé qu’un modèle serait équipé d’un second écran à l’arrière, une idée inspirée du Mi 11 Ultra. Ce petit écran permettrait notamment de prévisualiser des selfies ou d’afficher des notifications. Xiaomi souhaite donc reprendre cette fonctionnalité laissée de côté depuis quelques années. Le Xiaomi 16 Ultra, quant à lui, n’en profitera pas, mais pourrait séduire les passionnés d’image grâce à sa fiche technique ambitieuse.