Starlink devient moins cher en Europe, Google corrige un bug embêtant des Pixel, le récap

Elon Musk vient de lancer une toute nouvelle offre plus abordable pour Starlink, Google vient de déployer une mise à jour très attendue sur ses smartphones Pixel, les eSIM sont les nouvelles armes des pirates pour vider votre compte en banque, c’est le récap.

Si vous trouviez Starlink trop cher, sachez que SpaceX vient de lancer en Europe une offre moins chère, mais qui implique aussi quelques concessions. De son côté, les Pixel ont enfin eu droit à un correctif pour un bug apparu il y a plusieurs mois, et qui concernait les notifications du smartphone. Enfin, le SIM swapping fait des ravages, et les pirates se mettent désormais à la page en s’attaquant aux nouvelles eSIM. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du vendredi 15 mars 2024.

Starlink lance une nouvelle offre moins chère en Europe

SpaceX vient d’annoncer une nouvelle formule « Deprioritized » en Europe. Proposée à seulement 29 euros par mois, celle-ci est presque deux fois moins chère que l’offre classique du service d’Internet par satellite. Cependant, malgré son tarif plus abordable, vous devrez toujours vous acquitter du prix de l’équipement, vendu au moment de la souscription pour plusieurs centaines d’euros.

Lire – Starlink lance un abonnement abordable en Europe, voici ce qu’il contient

Google corrige enfin ce bug des smartphones Pixel

Il y a quelques mois, un bug très embêtant était apparu sur les smartphones Pixel. Certains utilisateurs se sont plaints de ne plus pouvoir accéder à l’historique des notifications, ce qui est évidemment un problème lorsque vous en supprimez une par erreur. Google a donc publié un correctif pour y remédier dans la dernière « feature drop » de mars 2024, qui est actuellement disponible au téléchargement sur les smartphones compatibles.

Lire – Pixel : ce bug ennuyeux est corrigé avec la dernière mise à jour d’Android

Les pirate s’attaques aux eSIM pour voler votre argent

Avec la technique du SIM swapping, les pirates pouvaient déjà faire annuler votre SIM et s’en faire envoyer une nouvelle pour dérober votre numéro de téléphone. Désormais, avec les eSIM, les hackeurs doivent changer de technique, et ciblent désormais votre compte sur le site de votre opérateur mobile pour prendre le contrôle de vos données, et éventuellement les utiliser pour voler l’argent se trouvant sur votre compte bancaire.

Lire – Grâce aux eSIMs, les pirates peuvent vider votre compte en banque plus facilement