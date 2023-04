Les jeunes délaissent la TV au profit des jeux vidéo et des sites de streaming

Dans sa 17e enquête annuelle sur les tendances des médias numériques, la firme Deloitte met en lumière les nouvelles habitudes de consommation des plus jeunes, qui délaissent de plus en plus la TV et le cinéma au profit des jeux vidéo, des réseaux sociaux et du streaming.

La firme britannique Deloitte vient de publier sa 17e enquête annuelle sur les tendances des médias numériques. Avec ce rapport, l'entreprise met en lumière les nouvelles habitudes de consommation des jeunes générations.

Ainsi, on apprend notamment que les jeunes se tournent davantage vers le contenu généré par des utilisateurs et les jeux vidéo pour y trouver “de la valeur, un sens et de l'accomplissement personnel”. Pour résumer, le rapport indique que regarder des émissions de TV et des films à la maison n'est plus l'activité prépondérante pour les Millenials (de 27 ans à 40 ans) et la génération Z (de 14 à 26 ans), qui partagent plutôt équitablement leur temps entre réseaux sociaux, sites de streaming comme Twitch et jeux vidéo.

Une tapisserie des médias numériques

Deloitte compare cette tendance à une tapisserie, dans le sens où les médias numériques tissent désormais des liens les uns aux autres. Pour illustrer son propos, l'entreprise partage les chiffres suivants :

54 % des sondés regardent souvent des films ou des séries après avoir découvert leur existence sur les réseaux sociaux

49% des sondés découvrent de nouvelles musiques en jouant à des jeux vidéo

44 % des joueurs ont décidé de jouer à un titre spécifique après avoir vu un film ou une série issu du même univers

45 % des joueurs déclarent vouloir jouer à des jeux inspirés de leurs films et séries préférés

40 % des sondés affirment qu'ils sont plus susceptibles d'acheter un produit sur les recommandations d'un créateur de contenus qu'ils apprécient

Concernant le 3e point, un exemple récent prouve bien cette interconnexion entre les plateformes de streaming et le jeu vidéo. En effet, le succès de la série HBO The Last of US a fait exploser les ventes des jeux de la licence sur PlayStation, de l'ordre de 238 % ! Il en a été de même lors de la sortie de la série Arkane, qui a aboutit à une arrivée massive de nouveaux joueurs sur League of Legends.

Un mix des expériences numériques utile pour remplacer les rencontres physiques

Comme le précise le rapport de Deloitte, les jeunes générations trouvent ce mix entre différentes expériences numériques précieux et particulièrement utile pour remplacer les rencontres physiques. L'étude indique ainsi que 32% des personnes interrogées aux Etats-Unis considèrent les expériences en ligne (streaming, jeu vidéo, médiaux sociaux) comme des substituts efficaces aux activités “en physique”. Ce chiffre atteint les 50% pour la génération Z et les millenials.

“Les gens s'attendent à ce que les médias numériques leur procurent plus qu'un simple divertissement – ils s'attendent également à y trouver un sens réel et un épanouissement”, déclare Jana Arbanas, vice-présidente de Deloitte pour les secteurs de la communication, des médias et du divertissement.

Elle conclut : “Les jeux vidéo et le contenu généré par les utilisateurs peuvent offrir plus d'interaction, de socialisation et d'utilité, et leur popularité auprès des jeunes générations pourrait potentiellement transformer l'industrie des médias et du divertissement”.

