Fortnite : l’équipe de Complément d’enquête se fait refouler par le staff du meilleur joueur du monde

Fornite s’impose aujourd’hui comme un phénomène mondial, qui regroupe 350 millions de joueurs. Lors d’un tournoi organisé à Lyon, l’émission de TV Complément d’enquête a voulu s’intéresser au titre et à la ferveur des joueurs. Résultat, une séquence gênante et la preuve que le média traditionnel et le jeu vidéo ne sont pas prêts de se comprendre.

Que l’on y adhère ou pas, Fortnite est devenu un mastodonte du jeu vidéo. Oui, le jeu en lui-même divise les joueurs du monde entier. Mais on ne peut qu’abdiquer devant l’efficacité de cette machine qui regroupe aujourd’hui 350 millions de joueurs dans le monde. Plus que le titre en lui-même, c’est la gestion d’Epic Games qui impressionne.

L’arrivée de la saison 2 en est un parfait exemple. Une météorite s’écrase sur la carte pendant que les joueurs s’affrontent, la création d’un trou noir et puis plus rien. Impossible de rejoindre les serveurs. Des millions de joueurs se retrouvent dans l’incompréhension la plus totale. Sauf qu’Epic Games a tout calculé. Toute cette mise en scène camouflait simplement la maintenance des serveurs pour le déploiement de la saison 2. Le studio vient de transformer une simple mise à jour en un événement planétaire, dont l’impact a même été relayé par des médias traditionnels.

Plus récemment, les joueurs et joueuses de Fortnite ont pu assister en direct à un concert de Travis Scott. Pendant près de 10 minutes, le rappeur américain matérialisé en géant enchaîne ses titres, accompagné d’arrière-plans totalement psychédéliques pendant que les joueurs sautent et dansent autour de lui. Fortnite devient maître dans l’art du happening. Un titre où les joueurs ne se rejoignent plus que pour jouer, mais aussi pour assister à des concerts, ou découvrir des bandes-annonces en avant-première comme ce fut le cas pour Tenet de Christopher Nolan.

Complément d’enquête à côté de la plaque ?

Face à cet engouement, l’émission de France 2 Complément d’enquête a voulu s’intéresser au titre et à ses joueurs lors d’un tournoi organisé à Lyon. Plus précisément, l’émission d’Élise Lucet s’est demandée si Fornite représentait la « fin de la télévision ». Un apriori est déjà posé ne serait-ce que dans le titre. Lors d’un court extrait du reportage diffusé au JT de France 2 ce jeudi 11 juin, l’émission enchaîne les poncifs sur le milieu du jeu vidéo.

En témoigne le début du commentaire : « Pour eux, Fortnite, c’est du sérieux« . Sous-entendu, pour d’autres ça ne l’est pas. Frôlant à plusieurs reprises le game bashing, le traitement de la journaliste caractérise la fracture qui persiste entre l’e-sport et les médias traditionnels. Témoignage d’une maman dépitée « qui ne comprend pas comment on peut regarder pendant des heures des gens jouer », interview d’un jeune joueur âgé d’une dizaine d’années auquel on ne demande pas pourquoi il joue à Fortnite, mais combien l’on peut gagner…

La journaliste s’étonne des 300 000 € qu'empocherait Kinstaar, le meilleur joueur au monde. Une rémunération qui reste bien loin de celles des footballeurs ou basketteurs célèbres. Cette remarque suggère que la journaliste ignore que les joueurs professionnels sont des athlètes à part entière, qui s’entraînent plus de 7 heures par jour.

Le point d’orgue se situe à la fin de l’extrait lorsque l’équipe de TV tente d’interviewer le joueur star, alors en pleine séance photo avec des fans. Sans surprise, les équipes de Kinstaar invitent les journalistes à sortir manu militari et rappellent que « ce n’est pas le moment ». Libre à vous de juger la conclusion de Complément d’enquête : « Ici, la télé de papa, on s’en moque, on n’en a pas besoin ».

