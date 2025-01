Les iPhone sont bourrés d’IA, mais Apple n’est toujours pas capable de corriger le bug de l’alarme qui sonne trop tard

Tout aussi performants qu'ils soient, les iPhone ne sont pas immunisés aux problèmes techniques. Un bug d'alarme qui ne sonne pas, ou qui sonne trop tard, survit depuis des années aux différentes mises à jour d'iOS.

Les iPhone et leur système d'exploitation iOS sont réputés comme étant presque infaillibles, embarquant des fonctionnalités avancées et bien pensées, n'étant que très peu sujets aux bugs. C'est déjà le cas aux États-Unis, et ce le sera en France à partir du mois d'avril 2025 si le calendrier est tenu, Apple Intelligence apporte encore plus de polyvalence et de praticité aux iPhone compatibles. Mais ces bijoux de technologie souffrent d'un défaut étonnant qui traîne depuis des années : leur alarme a tendance à sonner plus tard que l'heure programmée par les utilisateurs, ce qui avait bien fait rire Samsung il y a quelques mois.

Cette fonctionnalité pourtant des plus basiques est régulièrement pointée du doigt sur les forums, les réseaux sociaux et Reddit. Et d'après les constatations d'Android Authority, ce n'est pas la dernière mise à jour iOS 18.2.1 qui arrange la situation. Apple et sa fameuse attention du détail ne parviennent pas à régler ce problème récurrent, qui irrite au plus haut point les utilisateurs.

L'excuse de la panne de réveil est réelle chez les utilisateurs d'iPhone

Les témoignages affluent sur les différentes plateformes, indiquant que l'incident ne semble pas isolé, mais concerne de nombreux propriétaires d'iPhone. Un utilisateur explique sur Reddit qu'une alarme programmée pour 10h30 ne s'est déclenchée qu'à 12h42. D'autres précisent que le problème ne concerne pas seulement l'application Horloge, mais aussi l'app Rappels.

“Cela m’arrive depuis des lustres et je pensais devenir fou”, rapporte un utilisateur, qui a constaté que son alarme se déclenchait silencieusement, sans aucun son ni retour haptique. Un autre fait savoir que son alarme sonne parfois lorsqu'il est déjà en trajet pour aller au bureau, et que ce phénomène se produit depuis… iOS 9. Pour ne plus se faire avoir, une personne confie avoir été contrainte d'acheter un réveil physique (l'histoire ne dit pas s'il s'agit du Nintendo Alarmo). Cela lui évitera de connaitre la même mésaventure que cet utilisateur qui raconte avoir raté un examen important à cause de l'alarme de son iPhone.

Il est difficile de savoir s'il s'agit de bugs inhérents à iOS ou si ces soucis sont provoqués par une mauvaise utilisation de l'appareil, mais la colère gronde en tout cas chez un certain nombre d'utilisateurs. L'échantillon n'est pas forcément représentatif, mais Android Authority a lancé le sondage suivant auprès de sa communauté : “Avez-vous déjà rencontré un problème avec les alarmes sur votre iPhone ?”. 68 % des réponses indiquent que “non”, 16 % que “oui, mais rarement”, et 16 % que “oui, tout le temps”. Nous avons donc tout de même 32 % d'utilisateurs qui indiquent avoir déjà souffert d'un problème avec leur alarme d'iPhone, dont la moitié rencontrent des tracas récurrents.

Comment résoudre le problème d'alarme de l'iPhone ?

Il y a quelque temps, Apple avait partagé plusieurs recommandations pouvant permettre de régler ce souci d'alarme qui sonne trop tard. La première d'entre elles avait été de désactiver la fonction Attention Aware, disponible depuis iOS 17. Celle-ci exploite la reconnaissance faciale de l'iPhone pour détecter si vous regardez activement l'écran de votre mobile. Si ce n'est pas le cas, cette option va réduire le volume des alertes sonores lorsque vous recevez des notifications. Vous pouvez la désactiver dans Réglages > Face ID & Passcode.

Certains utilisateurs ont fait savoir que la manipulation avait été fructueuse. Mais le problème d'alarme étant plus vieux que l'introduction d'Attention Aware, la fonction ne peut pas en être l'unique origine. La firme américaine conseille à ceux qui sont touchés par ce bug de vérifier si la tonalité ou le son qu'ils ont sélectionné pour l'alarme fonctionne correctement dans le menu Réglages > Sons et haptiques.

Apple fait aussi savoir que l'iPhone doit rester immobile pendant la nuit s'il est en mode veille ou en veille prolongée. L'entreprise suggère également d'essayer d'utiliser les tonalités d'alarme par défaut au lieu des sons personnalisés ou de réduire le nombre d'alarmes programmées successivement. Il n'est par contre pas nécessaire de désactiver le mode Ne pas déranger ou le mode silencieux, ceux-ci n'ayant aucun impact sur l'activation des alarmes.

