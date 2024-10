A 100 euros le nouveau réveil de Nintendo, on préfère encore rêver de la Switch 2

Alors que tout le monde attend avec impatience l'officialisation de la Switch 2, Nintendo vient de présenter à la surprise général un tout nouveau produit. Pas de console à l'horizon, mais un réveil matin connecté aux couleurs du constructeur. Son nom : Alarmo.

Souvenez-vous, il y a quelques semaines, un nouvelle demande de brevet déposée par Nintendo laissait entendre l'arrivée d'un tout nouveau produit estampillé BigN. On en savait très peu sur cet appareil, à l'exception près qu'il s'agissait d'un dispositif sans fil. A l'heure où tout le monde attend la moindre information sur la Switch 2, il n'en fallait pas plus pour faire naître l'espoir chez les fans.

Et ce mardi 9 octobre 2024, la firme nippone vient de mettre fin au suspens. Si vous vous attendiez à une révélation officielle de la Switch 2, il faudra repasser. A la surprise générale, Nintendo vient de dévoiler ce produit mystère. Baptisé Alarmo, il s'agit ni plus ni moins d'un réveil matin connecté aux couleurs de la marque.

Toujours pas de Switch 2, mais un nouveau réveil matin signé Nintendo

Avec Alarmo, le constructeur japonais entend bien vous accompagner au réveil avec les sons et musiques issus de cinq jeux cultes de la Switch comme Super Mario Odyssée, The Legend of Zelda : Breath of The Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 et enfin Adventure Ring Fit. D'après les dires de Nintendo, il y aura au total 35 scènes audio, mais il sera également possible de connecter son compte Nintendo pour obtenir plus tard gratuitement d'autres ambiances issues d'Animal Crossing : New Horizons ou encore Mario Kart 8.

En plus d'offrir la possibilité de se réveiller avec les douces mélopées de Zelda, Alarmo sera également capable de réagir en fonction de vos mouvements grâce à un capteur de 24 GHz. Par exemple, l'appareil s'arrêtera automatiquement lorsque vous aurez trouvé la motivation de sortir du lit. Et si à l'inverse, l'appel du plumard est trop fort, Alarmo augmentera progressivement le volume. A noter que le réveil matin à la sauce BigN disposera de quelques fonctionnalités liées au sommeil, comme le suivi des mouvements ou la possibilité d'écouter des sons relaxants au coucher. Rien de bien révolutionnaire en soi.

On en vient maintenant à la douloureuse : le prix. Si vous êtes séduit à l'idée d'être sorti du lit avec le tintillement des pièces de Super Mario, il vous en coûtera 99 dollars (le tarif exact en euro n'est pas encore connu). Notez que dans un premier temps, Alarmo sera uniquement disponible en prévente aux USA et au Canada pour les abonnés Nintendo Switch Online. Concernant le marché européen, pas de date à se mettre sous la dent pour l'instant.