Les iPhone 15 sont beaucoup plus chers à fabriquer, vers une hausse des prix des iPhone 16 ?

Les coûts de production du prochain iPhone 15 sont en train de grimper en flèche, établissant des records pour les prix des composants, qui pourraient être répercutés sur les clients en 2024, comme le rapporte Nikkei Asia.

Cela fait maintenant quelques semaines qu’Apple a lancé ses nouveaux iPhone 15, et on en sait désormais plus au sujet de leur coût de fabrication. Comme l’avaient indiqué de nombreux rapports ces deniers mois, Nikkei Asia affirme lui aussi que les nouveaux iPhone 15 ont vu leurs tarifs de production exploser, mais cela n’a pas vraiment fait bouger la grille tarifaire cette année. Apple a même diminué les prix des iPhone 15 en France, faisant ainsi baisser ses marges.

Pour l'iPhone 15 Pro Max, le coût total des composants est désormais estimé à 558 dollars, ce qui représente une augmentation significative de 12 % par rapport à son prédécesseur, l'iPhone 14 Pro Max, sorti en 2022. Ce chiffre marque le coût total des composants le plus élevé jamais atteint pour un iPhone. En comparaison, entre 2018 et 2021, le coût des composants pour les modèles d'iPhone “Pro Max” d'Apple était compris entre 400 et 450 dollars.

L’iPhone 16 pourrait devenir encore plus cher

Les augmentations de prix s’expliquent par l’envolée des coûts de différents composants clés des smartphones. Le téléobjectif de l'iPhone 15 Pro Max, par exemple, coûte désormais 30 dollars, soit une augmentation stupéfiante de 380 % par rapport au modèle précédent. De même, le cadre en titane coûte 50 dollars, soit une augmentation de 43 % par rapport au cadre en acier inoxydable utilisé dans les appareils précédents. Même la puce A17 Pro est proposée à 130 dollars, soit une augmentation de 27 % par rapport à la puce A16 Bionic.

Les autres modèles de la gamme iPhone 15 connaissent également des augmentations de prix. Les composants de l'iPhone 15 standard s'élèvent à 423 dollars, soit une augmentation de 16 % par rapport à l'iPhone 14. Le coût de iPhone 15 Plus est calculé à 442 dollars, soit une augmentation de 10 % par rapport à son prédécesseur, tandis que l'iPhone 15 Pro subit une augmentation de 8 %, pour un total de 523 dollars.

Plutôt qu’augmenter les tarifs, l'entreprise a plutôt choisi d'absorber l'impact de ces dépenses croissantes. Le problème, c’est qu’en continuant à absorber ces coûts de production croissants, Apple devrait commencer à ressentir un impact sur ses marges bénéficiaires. Par conséquent, on imagine que l'entreprise pourrait décider d'augmenter les prix de détail de ses modèles d'iPhone lors du lancement de la gamme iPhone 16 de l'année suivante, car ceux-ci devraient également être plus chers à fabriquer que les modèles actuels.