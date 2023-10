iPhone 15 : pourquoi les photos paraissent plus belles sur l’écran du smartphone

En annonçant les iPhone 15, Apple a officialisé l’arrivée de Smart HDR 5, une technologie censée améliorer les photos prises avec tous les capteurs des téléphones. Mais il ne s’agit pas uniquement d’un algorithme : il s’agit d’un nouveau format de fichier qui inclut des données spécifiques. Et évidemment, tous vos appareils ne sont pas capables de les supporter. Explications.

L’iPhone 15 et toutes ses déclinaisons sont commercialisés depuis la fin du mois de septembre. Nous avons suivi le lancement de ses smartphones à l’occasion de la keynote d’Apple. Et vous pouvez d’ores et déjà retrouver dans nos colonnes le test de l’iPhone 15 Pro Max dont les innovations concernent le design, avec l’arrivée du bouton action et de la coque en titane, les performances, grâce à l’A17 Pro, et bien sûr la photo. Nous avons constaté à cette occasion de vraies améliorations, notamment sur les portraits et les clichés de nuit.

Lire aussi – iPhone 15 Pro : Apple a-t-il bridé les performances pour réduire la chauffe ? Réponse en benchmarks

Les résultats sont toujours aussi naturels, mais le smartphone parvient à illuminer certaines zones de certaines scènes et les couleurs sont plus vives. C’est grâce au Smart HDR 5, l’une des grandes nouveautés de 2023 chez Apple. Ces améliorations, vous en profitez en regardant vos photos sur l’écran d’un iPhone 15. En revanche, vous ne les remarquez pas autant quand vous partagerez ces photos sur les réseaux sociaux ou sur un smartphone d’une marque différente. Pourquoi ? Parce que le Smart HDR 5 n’est pas qu’un algorithme. C’est un nouveau format d’image.

Quelle différence entre le HEIF, HEIC et le Smart HDR5 de l'iPhone 15 ?

Concrètement, l’iPhone 15 et ses déclinaisons produisent des photos au format HEIC, une déclinaison du standard HEIF. Ce format permet, entre autres, d’afficher des photos en HDR sans perte d’information grâce à des métadonnées additionnelles. Apple a intégré le format HEIC à son écosystème en 2017. Parallèlement, Apple a déployé sur l’ensemble de ses gammes de produits, des écrans compatibles HDR, en commençant par ses modèles haut de gamme (iPad Pro, MacBook Pro, iPhone Pro). Le but : pouvoir afficher les photos HDR.

Évidemment, l’intérêt du HDR est entier si tout l’écosystème est compatible : matériel, logiciel et système d’exploitation. Et aujourd’hui, de nombreux équipements prennent en charge le format HEIF. Sauf qu’Apple n’a jamais fait les choses comme les autres. En pratique, le Smart HDR 5 d’Apple s’apparente à un HDR « classique » : les photos sont capturées, décortiquées, stockées et enrichies des métadonnées nécessaires pour des modifications non destructives. Et si vous exportez votre photo en JPG sur les réseaux sociaux, vous perdez quelques bénéfices. C’est classique.

Le Smart HDR 5 de l'iPhone 15 est optimisé pour les appareils Apple

En réalité, le Smart HDR 5 va plus loin. Car cette évolution du format inclut de nouvelles métadonnées qui améliorent encore l’affichage des photos. Ces données vont indiquer à l’ensemble des parties prenantes (matériel, logiciel et système d’exploitation) comment appliquer certains filtres sur certaines parties de la photo.

Les couleurs sont plus naturelles. Les contrastes sont plus profonds. Pour bénéficier de cette meilleure expérience, il faut donc un smartphone, une tablette ou un ordinateur avec un écran compatible HDR. Jusque là, ça va. Il faut un système d’exploitation qui comprend le Smart HDR 5 : iOS 17, macOS Sonoma et iPadOS 17. Et il faut un logiciel de gestion de photo compatible : Apple Photos ou Adobe Photoshop, notamment.

Les photos de l'iPhone 15 sont moins belles sur un smartphone Android

Attention donc à l'application que vous utilisez pour regarder votre photo. Si le lecteur natif d'iOS (Apple Photos) est compatible, ce n'est pas le cas de Google Photos, par exemple. Vous allez donc perdre en qualité d'affichage si vous utilisez cette application sur votre iPhone 15 Pro Max pour la regarder. Également, si vous partagez la photo sur vos réseaux sociaux ou par messagerie, le contraste et la colorimétrie seront moins affutés, que ce soit chez vos followers, chez vos amis ou pour vous. Du moins tant qu'ils ne prendront pas en charge le Smart HDR 5.

Par extension, tous les avantages du Smart HDR 5 ne sont pas visibles sur les écrans d'autres constructeurs. Même si vous utilisez Photoshop. Et même si l'écran de votre smartphone est compatible HDR. Pourquoi ? Parce qu'Android n'est pas compatible avec Smart HDR 5. De même pour Windows 11. Ils le seront peut-être un jour. Mais, à date, ce n'est pas le cas.

En promettant un traitement de l’image amélioré sur toute la chaine de production, le Smart HDR 5 (intégré désormais au format HEIC) est un nouvel argument de la firme américaine pour capter l’attention des photographes avertis et les garder dans son écosystème. Il est fort probable que les améliorations apportées par le Smart HDR 5 soient intégrées à court ou moyen terme au standard HEIF. Mais d’ici là, Apple aura tout le loisir de vanter les mérites de ses produits. Et fidéliser voire gagner des utilisateurs.