iPhone 14 Pro et Pro Max : 128 Go de stockage pourraient ne pas suffire pour stocker vos photos

Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max embarquent pour la 1re fois un capteur principal de 48 MP, capable de prendre des images au format ProRaw avec un niveau de détail sans précédent. Seulement, ces clichés prendront un poids considérable sur la mémoire interne de votre smartphone.

Comme vous le savez, Apple a présenté ses nouveaux iPhone 14 lors de sa dernière keynote ce mercredi 7 septembre 2022. On note plusieurs nouveautés importantes avec cette nouvelle gamme, à commencer par l'intégration d'iOS 16, de la communication satellitaire pour les appels d'urgence, ou encore l'abandon de la carte SIM classique au profit de l'eSIM.

Du côté de la photo, la véritable innovation se trouve chez les iPhone 14 Pro et Pro Max. En effet, les deux appareils premium embarquent pour la 1re fois un appareil photo principal de 48 MP doté d'un capteur quad-pixel. Pour faire simple, ce capteur quad-pixel combine chaque groupe de 4 pixels dans un quad-pixel plus important de 2,44 µm, ce qui permet de créer des images de haute qualité même dans des conditions de faible luminosité.

Autre point important, le capteur quad-pixel optimise également les détails des images ProRAW. Il s'agit du format propriétaire d'Apple qui associe les informations du format Raw standard avec le traitement des images de l'iPhone. Avec ce format, les utilisateurs bénéficient de plus d'options pour régler l'exposition, la couleur ou la balance des blancs par exemple.

“ProRAW photos on the wide lens at 1× can be saved at 12 or 48 MP. Night mode, flash, and macro photos will always be saved at 12 MP."

A ProRAW file will be approximately:

• 25 MB at 12 MP

• 75 MB at 48 MP — Steve Moser (@SteveMoser) September 7, 2022

Les photos en ProRAW avec le capteur 48 MP vont peser lourd

Seulement, nous venons d'apprendre que les images ProRAW capturées avec le capteur 48 MP des iPhone 14 Pro et Pro Max pourront peser lourd dans votre espace de stockage. En effet et d'après les découvertes de Steve Moser, journaliste chez MacRumors, ces photos seront trois plus lourdes que les images capturées avec le classique capteur 12 MP des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Ainsi, elles pourront peser jusqu'à 75 Mo, contre 25 Mo seulement.

De fait et si vous comptez acquérir un iPhone 14 Pro ou Pro Max dans sa version de base avec 128 Go de mémoire interne, il est possible de se retrouver rapidement à court d'espace de stockage si vous multipliez les photos en ProRAW. Dès lors, l'option la plus simple, mais aussi la plus onéreuse, reste d'opter pour la version dotée de 256 Go, 512 Go ou 1 To de capacité. Tout va dépendre de votre utilisation, et de votre budget. Proposé à 1329 € dans sa version 128 Go, l'iPhone 14 Pro s'affiche ensuite à 1459 € en version 256 Go, à 1719 € en 512 Go et à 1979 € dans son modèle 1 To.