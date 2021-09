Les informations personnelles des Français revendues, le monde privé d’Internet en 2023, le récap’ de la semaine

Des millions de données de Français piratées, une apocalypse d'Internet pourrait avoir lieu d'ici 2023, Windows 10 vous informe sur la compatibilité de votre PC avec Windows 11, c'est le récap' de la semaine !

En cette période de rentrée, l'actualité tech est plutôt chargée. Entre cette base de données pirate qui contient les informations détaillées de plus de la moitié des Français, la date de sortie de Windows 11 ou encore l'annonce d'une probable interruption d'Internet au niveau mondial en 2023, il y a de quoi faire. Voici donc notre sélection des actualités qui nous ont interpellés, fait frémir ou nous ont réjouis ces derniers jours. Allez, en route pour le récapitulatif des news de la semaine !

Un pirate revend les informations personnelles de 39 millions de Français

Si la revente de données piratées est aujourd'hui devenue monnaie courante sur le Web, celle que vient de découvrir le site Zataz est une grande première. Sur le Dark Web, un hacker a récemment mis en vente les données de plus de la moitié de la population française. Cette gigantesque base de données renferme les noms, prénoms, adresses postales et numéros de téléphone de 39 millions de Français. Rien qu'on ne puisse trouver sur un site comme PagesBlanches, direz-vous ? Sauf que cette même base de données contient aussi les adresses électroniques des victimes. Et pour convaincre de l'authenticité des données qu'il vend, le hacker propose un échantillon gratuit de 100 000 données de personne.

Windows 10 vous informe sur la compatibilité de votre PC avec Windows 11

C'est le 5 octobre 2021 que sortira Windows 11 dans son édition définitive (le système d'exploitation est actuellement en phase de bêta-test). Il reste donc tout juste un mois à tenir. En attendant, Microsoft commence à informer les utilisateurs sur la compatibilité de leur configuration matérielle avec le nouvel OS. L'éditeur a fait machine arrière en proposant aux utilisateurs de tester le système d'exploitation via une installation à l'aide d'un fichier ISO, même avec une machine qui ne remplit pas tous les critères. Néanmoins, il resserre les boulons avec les bêta-testeurs, qui se font désormais recaler en cas d'incompatibilité matérielle. Vous souhaitez savoir si votre ordinateur pourra accueillir Windows 11 en temps voulu ? Pas de souci, on vous explique les deux méthodes proposées par Microsoft dans notre article en lien ci-dessous.

New World brique les GeForce RTX 3090, mais on sait pourquoi

En juillet dernier, plusieurs joueurs ont été confrontés à un problème de taille avec New World : le jeu d'Amazon Games briquait littéralement leur carte graphique pourtant dernier cri. La GeForce RTX 3090, la carte la plus onéreuse du moment, se faisait mettre à genou par le jeu encore en phase de bêta test. Si le fabricant EVGA s'était engagé à remplacer les cartes graphiques endommagées, la cause du problème restait pour le moment un grand mystère. EVGA a mené l'enquête en faisant passer ses cartes graphiques aux rayons X et a découvert qu'elles souffraient toutes du même problème. Les soudures au niveau des transistors MOSFET avaient été mal effectuées.

Les offres de Canal+ changent, on fait le point sur le pourquoi du comment

Si les différentes offres de Canal+ n'ont jamais été très claires, le diffuseur tente de les rendre plus simples et plus compréhensibles. Il passe ainsi de cinq à trois formules uniquement. Ainsi, ne subsistent désormais qu'un abonnement standard (qui inclut Canal+, Canal+ Series, Canal+ Docs, Canal+ Kids et Canal+ Décalé), un abonnement Canal+ Ciné Séries (avec Canal+ Cinema, Cine+, mais aussi Disney+, Netflix, OCS et Starzplay) et un dernier appelé Canal+ Sport (avec Canal+ Sport, Bein Sports et Eurosport). Pour vous y retrouver dans la nouvelle grille tarifaire, qui augmente au passage par rapport à la précédente, on fait le point sur les différents abonnements possibles à Canal+, leurs prix, leurs atouts et leur date de disponibilité.

Une partie du monde pourrait être coupée d'Internet à cause d'une tempête solaire

Un professeur en sciences informatiques de l'université de Californie estime qu'une tempête solaire pourrait déclencher une “apocalypse” d'Internet. Une éruption solaire pourrait ainsi endommager les câbles sous-marins essentiels aux télécommunications entre les continents. À l'heure actuelle, ce sont plus de 1,2 million de kilomètres de câbles de fibre optique qui sont installés dans les océans. Une tempête solaire aurait pour effet de perturber le fonctionnement des câbles sous-marins. Si le chercheur à l'origine de cette découverte admet qu'il manque encore de données pour réellement estimer les risques, d'autres scientifiques sont du même avis.

Google Maps permet d'élucider un mystère vieux de plus de 20 ans

Un homme disparu en 1997 a été retrouvé grâce à Google Maps 22 ans plus tard. En quittant un bar de Latana en Floride, William Moldt avait appelé sa petite amie pour la prévenir qu'il rentrait. Malheureusement, il n'est jamais arrivé à destination et son corps n'avait jamais été retrouvé depuis lors. Jusqu'à ce qu'un habitant de Wellington remarque une tache jaune sur une photo satellite de Google Earth. Cette histoire, qui avait défrayé la chronique en 2019, ressurgit aujourd'hui sur la Toile. Pourquoi ? Parce que de nouveaux éléments montrent que son corps était déjà présent sur des photos satellites datant de 2007.

Notre test de la semaine

Disponible depuis le 27 août 2021, la Galaxy Watch4 apporte tout un lot de nouveautés des plus intéressant. La plus importante concerne sans nul doute son OS : la montre connectée tourne désormais sous Wear OS 3 et la surcouche One UI 3.0. Samsung dit donc adieu à Tizen, son système d'exploitation maison. La montre dispose également d'un nouveau module “bioactive sensor”, qui intègre un cardiofréquencemètre optique, des électrodes pour l'ECG et un capteur de bio-impédance. Bref, la montre pourrait presque se substituer à une balance connectée. Nous avons testé la Galaxy Watch4 sous toutes les coutures et dans de multiples conditions, et on vous dit tout ce qu'il y a à savoir à son sujet.