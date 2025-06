Les Galaxy Z Flip 7 et Fold 7 n’ont pratiquement plus aucun secret, de nouveaux détails viennent de tomber

Presque toutes les dernières infos qui nous manquaient sur les Galaxy Z Fold 7 et le Z Flip 7 viennent d'être ébruitées en avance à la faveur d'une indiscrétion massive. Des dimensions aux capteurs photos, voici ce que l'on sait de ces produits qui doivent prochainement être dévoilés par Samsung.

En 2025, il est devenu pratiquement impossible aux constructeurs de smartphones de vraiment créer la surprise jusqu'au lancement officiel de nouveaux appareils. Il y a, bien sûr, des exceptions en la matière. Mais les indiscrétions en amont sont monnaie courante chez les plus grandes marques, en particulier chez Samsung et Apple.

Et c'est justement le constructeur Coréen qui se retrouve cette fois encore frappé d'indiscrétions massives – bien avant la sortie de ses smartphones pliables Galaxy Z Flip 7 et Galaxy Z Fold 7. Sur Weibo, Setsuna Digital, un informateur plutôt fiable proche des lignes de production, dévoile pratiquement tous les derniers secrets de ce appareils que Samsung doit encore officialiser lors d'un événement unpacked.

Une salve d'infos sur les Galaxy Z Fold 7 vient de faire surface

On savait déjà que la date de la conférence, qui se tiendra à New York, est fixée au 9 juillet 2025. Cette nouvelle salve d'infos, qui s'ajoute à toutes celles qui ont déjà fait surface sur les Galaxy Z Fold 7 ces dernières semaines, permet, vous allez le voir, de dresser dès maintenant un portrait très complet de ces appareils.

On sait en particulier que la prochaine génération du Galaxy Z Fold 7 affichera une épaisseur de seulement 4,5 mm une fois ouvert, et entre 8 et 9 mm une fois fermé. Le tout avec un poids de seulement 215 g. Les capteurs photo de ce modèle passeront à un module principal de 200 Mp. Qui sera accompagné d'un grand angle (100°) 10 Mp et d'un téléobjectif. Les capteurs selfie, 10 Mp également, seraient cachés dans un poinçon, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Ce qui ressemble bien au prochain meilleur ensemble de capteurs photo proposé par Samsung dans ce type d'appareils. Le Fold 7 passe par ailleurs, selon la source à un écran externe 6,5″ (contre 6,3″ sur la génération précédente). L'écran interne sera aussi plus grand, avec une diagonale de 8″ au lieu de 7,6″. La puce serait quant à elle une version optimisée du Snapdragon 8 Elite dernier cri, avec des options de RAM et de stockage particulièrement généreuses. La batterie ferait 4 400 mAh, et il y aurait un ensemble de haut-parleurs stereo.

Côté casing, Samsung aurait opté pour un cadre en aluminium, complété par un panneau vitrocéramique au dos du modèle. On a aussi une info sur les tarifs du Galaxy Z Fold 7 qui démarreraient dès 1 899 $ – comme la génération actuelle.

Il y a aussi de nouveaux détails sur les Galaxy Z Flip 7

Le Galaxy Z Flip 7 afficherait 13,7 mm d'épaisseur une fois dans la poche, et 6,5 mm lorsque vous le déplierez. Le tout pour un poids de 188 g. L'écran externe passe à 4,1″ avec des bordures de 1,25 mm. Côté écran interne, on serait sur du 6,9″ avec un ratio 21:9. Le tout avec, dans les deux cas du 120 Hz permettant des animations plus fluides. Et une luminosité assez de 2 600 nits, promettant une meilleure lisibilité même en plein soleil.

Ces quelques infos s'ajoutent là encore aux très nombreuses indiscrétions (et visuels) sur le Galaxy Z Flip 7 qui sont parues ces derniers mois. Bien sûr, on souligne que rien n'est encore officiel – ce doit pousser à prendre ces infos avec prudence. Samsung a peut être réussi à garder le secret sur quelques nouveautés. Même si il y a de quoi s'attendre à ce que les vraies surprises officialisées le 9 mai soient surtout d'ordre logiciel.