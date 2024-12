Les Galaxy S25 profitent d’un gros gain de performance, les données personnelles de nombreux clients Peugeot en danger, c’est le récap’ de la semaine

Des pirates prennent en otage 40 Go de données personnelles issues du site des concessions Peugeot, les Galaxy S25 seront équipés d’une puce Snapdragon 8 Elite, la vente d’iPhone sans port USB-C devient interdite en Europe à partir du 28 décembre 2024, c’est le récap’ de la semaine.

Soyez les bienvenus dans le dernier récap’ de la semaine de l’année 2024 !

Cette semaine, Peugeot faisait les frais d’une cyberattaque pendant qu’Elon Musk obtenait le feu vert pour une augmentation colossale d’énergie pour son supercalculateur xAI. Ces derniers jours, nous avons également appris que les Galaxy S25 seraient équipés de la puissante puce Snapdragon 8 Elite et que les appareils qui ne possèdent pas de port USB-C ne pourront désormais plus être vendus au sein de l’UE. Enfin, on fait le point sur cette nouvelle méthode de lutte contre le piratage imaginée par les autorités italiennes.

La puissance des Galaxy S25 sera particulièrement impressionnante

Le média sud-coréen ETnews vient de lever le voile sur la puce qui équipera les Galaxy S25. Les futurs utilisateurs seront ravis de pouvoir profiter du SoC Snapdragon 8 Elite qui promet des performances impressionnantes. L’Exynos 2500 ne fera pas le poids face à cette nouvelle puce Qualcomm. En effet, le constructeur est passé à une gravure de 3nm et a intégré des nouveaux cœurs CPU baptisés Oryon. Encore un peu de patience, les nouveaux smartphones de Samsung seront annoncés lors de la prochaine conférence Galaxy Unpacked prévue pour le 22 janvier 2025.

Peugeot : une cyberattaque met en danger les données personnelles des clients

Nos confrères de l’Informé ont révélé que plusieurs concessions de Peugeot ont été la cible d’une cyberattaque massive mettant en danger environ 40 Go de données personnelles de clients. En effet, les pirates, issus du groupe Cicada 3301, se sont emparés d’informations sensibles et menacent Peugeot de les partager si la marque au Lion ne verse pas une rançon avant le 6 janvier 2025.

Le supercalculateur xAI d’Elon Musk profite d’un énorme boost d’énergie

Alors que les applications d’IA consomment d’énormes quantités d’énergie, l’augmentation d’énergie de 150 MW du supercalculteur xAI d’Elon Musk devrait faire grincer des dents les défenseurs de l’environnement. En effet, l’approbation de cette énergie supplémentaire par la Tennessee Valley Authority (TVA) sans études approfondies pourrait mettre en péril la stabilité des réseaux électriques dans certaines régions et ainsi faire augmenter la facture de certaines familles.

Il sera bientôt impossible de s’offrir un iPhone 14 ou un modèle antérieur

Si vous souhaitez vous acheter un iPhone 14 ou un modèle antérieur, nous vous encourageons à le faire rapidement. En effet, depuis le 28 décembre 2024, seuls les smartphones équipés d’un port USB-C pourront être vendus dans l’Union Européenne. Les opérateurs et les revendeurs pourront toutefois écouler leurs stocks. Un coup dur pour le secteur du reconditionné qui subit les mêmes règles que pour les appareils neufs. L’ANFR explique que les distributeurs pourront revendre des appareils non-équipés d’un port USB-C reconditionné à condition que le smartphone soit entré en Europe avant cette date fatidique du 28 décembre.

La justice piège les utilisateurs de sites IPTV

La lutte contre le piratage continue et les autorités italiennes ont adopté une nouvelle méthode pour piéger les utilisateurs de sites IPTV. En effet, la justice a décidé de créer de faux sites IPTV afin d’identifier les abonnés de services pirates, de capturer leurs données personnelles en guise de preuves de consommation illégale de contenus et de délivrer des amendes allant de 500 à 5000 euros. Une méthode efficace qui suscite toutefois des débats sur le respect des libertés individuelles.

Notre test de la semaine

Realme GT 7 Pro : des performances impressionnantes mais un prix encore un peu élevé

Realme propose ici un smartphone qui combine recharge très rapide, belles photos du capteur principal et performances dignes d’un appareil gaming. Lors de notre test, nous avons été conquis par la belle finition des tranches et de la coque du GT 7 Pro et par son écran lumineux et parfaitement calibré. C’est un smartphone très agréable à utiliser et ce malgré son poids. Les performances sont impressionnantes mais on regrette que l’appareil chauffe autant. L’autonomie est largement perfectible et les applications système sont complètement désuètes.

