Une énorme faille dans ce traceur GPS expose les données personnelles de milliers d’utilisateurs

Les services de localisation GPS promettent de protéger vos biens et proches, mais ils ne sont pas toujours sécurisés. Une faille récemment découverte a exposé des informations sensibles de centaines de milliers d’utilisateurs, confirmant une fois de plus les risques liés à ces technologies connectées.

Les fuites de données se multiplient, affectant de plus en plus de services connectés. Alors que l’on vient d’apprendre qu’une application populaire dédiée à la gestion de caméras de sécurité avait exposé des millions d’enregistrements sensibles, compromettant la vie privée de milliers d’utilisateurs. Aujourd’hui, c’est au tour d’une entreprise spécialisée dans les traceurs GPS d’être touchée. Ces incidents montrent l’ampleur des failles de sécurité qui continuent de mettre en danger les informations personnelles de beaucoup de personnes.

La société Hapn, connue pour ses dispositifs GPS, a été victime d’une faille sur son site web. Cette vulnérabilité permettait d’accéder aux noms, affiliations professionnelles et identifiants uniques de plus de 8 600 appareils GPS. Découverte en novembre 2024 par un chercheur en cybersécurité, cette dernière était accessible via les outils de développement d’un navigateur. Bien que les données de localisation n’aient pas été exposées, la fuite inclut des informations sensibles qui pourraient être exploitées par des acteurs malveillants.

Une faille sur le site d’Hapn expose les données de plus de 8 600 appareils

Les traceurs GPS de Hapn, utilisés par des particuliers et des entreprises, suivent plus de 460 000 appareils dans le monde. Parmi les utilisateurs de ces dispositifs figureraient des grandes sociétés comme Amazon, FedEx ou encore des institutions financières, selon des estimations basées sur les catégories d’utilisateurs souvent associées à ce type de produit. Cependant, l’absence de réponse initiale de la part de la société a suscité des critiques. Les emails envoyés à l’entreprise sont restés sans réponse, et certaines adresses listées dans leur politique de confidentialité étaient inactives, retardant la résolution du problème.

Selon le PDG de Hapn, les données exposées concernaient principalement trois grands comptes clients et provenaient d’archives datant d’avril 2024. L’incident, bien qu’apparemment limité selon la société, illustre une tendance inquiétante. Avec des records comme la fuite massive de 26 milliards de données en janvier 2024, mais aussi lorsque des millions d’enregistrements sensibles ont été exposés par Microsoft Power Pages, cet incident rappelle l’importance pour les utilisateurs de vérifier les mesures de sécurité des entreprises avant d’adopter leurs services connectés.

Source : TechCrunch