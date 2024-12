Galaxy S25 : une excellente nouvelle se profile pour les utilisateurs

Nous n'aurons pas de SoC Exynos 2500 en Europe, les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra seront tous équipés d'une puce Snapdragon 8 Elite, dont les performances sont supérieures.

Après plusieurs rapports contradictoires concernant la puce qui équipera les Galaxy S25, le média sud-coréen ETnews vient mettre tout le monde d'accord avec de nouvelles informations. Selon la publication, le SoC Snapdragon 8 Elite de Qualcomm sera embarqué sur les trois modèles de la série, et ce, dans le monde entier.

Samsung aurait revu ses plans en cours de route. Initialement, seul le Galaxy S25 Ultra aurait dû bénéficier du Snapdragon 8 Elite, les Galaxy S25 et S25+ devant se contenter de l'Exynos 2500, développé par la division semi-conducteurs du groupe. Mais les performances de ce dernier n'ayant pas convaincu la branche mobile de Samsung, il a été décidé de se fournir entièrement chez Qualcomm sur cette génération, comme pour les Galaxy S23.

L'Exynos 2500 ne fait pas le poids face au Snapdragon 8 Elite

Sur cette génération, Qualcomm a frappé fort en passant à une gravure de 3 nm, mais surtout en intégrant de nouveaux cœurs CPU. Ceux-ci sont baptisés Oryon et ont été conçus par la start-up Nuvia, acquise par Qualcomm en 2021. Ils ont déjà fait leur preuve sur les puces destinées aux PC portables et vont être exploités pour la première fois sur des smartphones avec le Snapdragon 8 Elite, dont les premiers benchmarks sont impressionnants.

Samsung a en tout cas estimé que la différence de performances entre son Exynos 2500 et le Snapdragon 8 Elite étaient trop importantes pour opter pour sa propre solution. Un choix qui devrait lui coûter cher, et qui pourrait être répercuté sur le prix final des Galaxy S25. L'Exynos 2500 devrait continuer à être optimisé et on pourrait le retrouver par exemple sur le futur Galaxy S25 FE plus tard dans l'année.

ETnews nous apprend également que Samsung va augmenter la quantité de RAM de base des Galaxy S25 et S25+, qui va passer de 8 à 12 Go. De plus, le Galaxy S25 Ultra sera décliné dans une configuration à 16 Go de RAM, ce qu'on n'avait plus vu depuis le Galaxy S21 Ultra. Cette mémoire vive supplémentaire est sans doute liée aux besoins de certaines fonctionnalités d'intelligence artificielle.

Les Galaxy S25 devrait être annoncés le 22 janvier 2025 lors d'une conférence Galaxy Unpacked.

Source : ETnews