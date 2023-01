Les Galaxy S23 sont les smartphones les plus résistants du marché, le jeu Steam le plus cher, c’est le récap

Les Galaxy S23 seront les smartphones les plus résistants du marché, voici pourquoi. Le jeu Steam le plus cher coûte une fortune, mais affiche une durée de vie ridicule. Watermark Remover.io, le nouvel outil gratuit boosté à l'IA, qui fait faire des cauchemars aux banques d'images, c'est le récap des actus du vendredi 27 janvier 2023.

Quoi dans neuf sur Phonandroid ce vendredi 27 janvier 2023 ? Tout d'abord, nous avons eu la confirmation en fin de journée de la production d'une saison 2 de The Last Of Us. Une bonne nouvelle pour les fans, alors que les retours sur les deux premiers épisodes de la série HBO sont excellents. De notre côté, on adore !

Dans le reste de l'actu, Mercedes a enregistré une victoire de taille dans la course à la conduite autonome face à Tesla. En effet, la marque à l'étoile a obtenu une certification de niveau 3 pour son système de conduite autonome aux Etats-Unis. Un précieux sésame qui manque encore à son principal concurrent dans ce domaine. Côté Android, nous avons appris que MIUI 14 allait débarquer sur 5 smartphones Xiaomi supplémentaires, parmi les Redmi Note 9 et Poco M2 Pro. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les principales actualités de ce vendredi 27 janvier 2023.

Les Galaxy S23 seront ultra résistants grâce à Corning

Alors que la présentation des Galaxy S23 approche à grands pas, la société Corning a annoncé que les S23 seront équipés du Gorilla Glass Victus 2, sa protection en verre pour les écrans de dernière génération. Grâce à elle, les Galaxy S23 pourront résister à des chutes sur le béton ou l'asphalte jusqu'à 2 mètres.

Pour en savoir plus : Les Galaxy S23 seront les smartphones Android les plus résistants du marché, voilà pourquoi

Le jeu Steam le plus cher affiche une durée de vie ridicule

Pour en savoir plus : Steam – le jeu le plus cher coûte 2000 euros, mais ne dure que 2 heures

Cet outil gratuit permet de pirater des millions d'images protégées

Watermark Remover.io est un nouvel outil gratuit propulsé par l'IA qui permet de retirer en quelques instants les filigranes sur des images protégées par le droit d'auteur. De quoi créer des sueurs froides pour les banques d'images comme Adobe Stock, Getty Images ou encore Shutterstock, sans oublier les photographes professionnels.

Pour en savoir plus : Ce nouvel outil permet de pirater des millions d’images protégées en quelques secondes