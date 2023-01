Faut-il s’attendre à une PS5 Pro, les Galaxy S23 déjà en vente, c’est le récap’ de la semaine

Sony pourrait être sur le point de lancer une PS5 Pro, un consommateur déballe son nouveau Galaxy S23 Ultra dans une vidéo sur Twitter, Google déploie Android Auto 8.7, c’est le récap’ de la semaine.



Si cette information est à prendre avec des pincettes, il se pourrait que Sony lance une PS5 Pro dès le mois d’avril ! Alors que certains détaillants ont déjà commencé à vendre les Galaxy S23 quelques jours avant leur lancement officiel, Android 8.7 débarque dans vos voitures connectées et Microsoft s’apprête à remplacer le NTFS par le ReFS.

Android Auto 8.7 : un design intermédiaire avant la refonte complète de l’OS

Alors que le design d’Android Auto devrait bientôt changer complètement, Google vient de déployer une nouvelle mise à jour de son OS pour véhicules connectés, baptisée Android Auto 8.7. Il ne s’agit donc toujours pas de Coolwalk mais d’une version intermédiaire qui ne contient pas encore le nouveau design.

Lire : Android Auto 8.7 arrive dans vos voitures, mais sans le nouveau design de l’interface

Une vidéo dévoile le Galaxy S23 Ultra avant le lancement officiel

Alors que Samsung s’apprête à enfin présenter officiellement ses Galaxy S23 le 1er février, certains détaillants ont déjà commencé à vendre les nouveaux smartphones. En effet, quelques jours avant le lancement officiel, certains clients se sont déjà procurés les nouveaux futurs flagships. L’utilisateur @edwards_uh a d’ailleurs partagé une vidéo sur Twitter dans laquelle on peut découvrir le Galaxy S23 Ultra.

Lire : Galaxy S23 Ultra : le smartphone est déjà déballé en vidéo une semaine avant son lancement

Plus que quelques mois à attendre avant de découvrir la PS5 Pro ?

Si Sony n’a encore rien confirmé, une source anonyme vient de nous révéler que l’entreprise s’apprêterait à lancer un nouveau modèle de PS5 en avril. À en croire notre informateur, il s’agirait d’une PS5 Pro dont la principale nouveauté se situerait au niveau du système de refroidissement. La chaleur pourrait donc être mieux gérée grâce à un système de « watercooling ».

Lire : La PS5 Pro arriverait en avril 2023 avec un refroidissement liquide

Microsoft dit adieu au NTFS

Alors que le NTFS (New Technology File System) a été lancé il y a exactement 30 ans, il se pourrait qu’il disparaisse cette année. En effet, Microsoft aurait prévu de remplacer le système de fichiers par le ReFS, capable de mieux gérer de gros volumes de données. Il est d’ailleurs désormais possible de prendre en charge ce nouveau système dans la build 25281 de Windows 11.

Lire : Windows 11 : un nouveau système de fichiers fait son apparition, dites adieu au NTFS

Le portail IPTV américain USTVGO n’existe plus

L’ACE (Alliance for Creativity and Entertainment) continue son combat contre les services IPTV et l’une des premières victimes est l’un des géants du streaming illégal aux États-Unis, USTVGO. En effet, le site est désormais inactif et affiche sur sa page le message « désolé, nous sommes fermés » sans aucune explication supplémentaire.

Lire : IPTV : un géant du streaming illégal ferme ses portes sans prévenir

Notre test de la semaine

DualSense Edge : une manette séduisante à condition d’avoir le budget

La nouvelle manette pro de Sony est particulièrement agréable à utiliser et pourraient séduire les pro-gamers près à y mettre le prix. La partie logicielle de cette manette premium est impeccable et elle est pratique à transporter grâce à sa sacoche. Attention, seuls les pro-gamers auront réellement besoin de cette DualSense Edge et sa batterie est moins bonne que sur le modèle standard.

Lire : Test DualSense Edge : la manette pro de la PS5 vaut-elle vraiment son prix de 240 € ?