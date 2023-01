Conduite Autonome : Tesla l’a promis, Mercedes l’a fait

Mercedes est le premier constructeur automobile à recevoir une certification pour sa technologie de conduite autonome de niveau 3 aux Etats-Unis. Même Tesla, l'une des références dans ce domaine, n'a pas encore obtenu ce précieux sésame.

Alors qu'il a été prouvé récemment que Tesla avait totalement mis en scène sa vidéo de promotion de l'Autopilot publiée en 2016, la marque américaine vient d'enregistrer un nouveau revers. Et elle le doit à Mercedes. En effet, l'entreprise allemande vient d'obtenir sa première certification de niveau 3 pour son système de conduite autonomie Drive Pilot sur le sol américain.

Plus précisément, sa technologie a été déclarée conforme aux exigences de la loi 482A du Nevada concernant les véhicules autonomes. En d'autres termes, la technologie de Mercedes est maintenant autorisée sur les routes de l'état américain. Bien entendu, son utilisation est soumise à certaines conditions. Par exemple, le système ne peut être activé au-dessus des 65 km/h.

Sur le territoire US, plusieurs constructeurs automobiles disposent de leur propre solution de conduite autonome, comme Tesla avec le FSD bien entendu, sans oublier Ford avec BlueCruise. Mais en obtenant cette certification, Mercedes prend de l'avance sur ses concurrents. Pour cause, l'officialisation du niveau 3 pour le Drive Pilot inclut un changement de taille.

A lire également : Mercedes et Nvidia s’associent pour créer les voitures autonomes du futur

Mercedes dépasse Tesla dans la course à la conduite autonome aux Etats-Unis

Désormais, en cas d'accident avec le Drive Pilot activé, la responsabilité légale du conducteur n'est plus engagée. La faute sera imputée au système, et par extension au constructeur allemand. Pour renforcer la sécurité, si le conducteur n'est pas capable physiquement de reprendre le volant (en raison d'un problème de santé par exemple), Drive Pilot peut déclencher automatiquement l'arrêt du véhicule, appeler les secours et désactiver le verrouillage des portières.

C'est justement la présence de cette fonctionnalité, absente sur d'autres systèmes concurrents, qui a permis à Mercedes d'obtenir cette certification de niveau 3. Notez bien que la marque à l'étoile avait déjà obtenu l'autorisation d'utiliser Drive Pilot sur les routes allemandes en décembre 2021.

Rappelons que le Drive Pilot s'appuie sur une armada de capteurs à ultrasons, sans oublier un radar, un détecteur d'humidité placé sous le passage des roues, une antenne GPS, et plusieurs caméras pour scanner l'environnement et analyser le niveau d'attention du conducteur. On note également la présence d'un LiDAR Scala 2, qui offre une portée multipliée par trois, une meilleure définition d'image et un angle de vue plus large. Prochaine étape pour Mercedes, l'obtention de cette certification dans l'Etat de Californie.

Source : Electrek