Ce nouvel outil permet de pirater des millions d’images protégées en quelques secondes

Watermark Remover.io est un nouvel outil gratuit propulsé par l'IA qui permet de retirer en quelques instants les filigranes sur des images protégées par le droit d'auteur que l'on retrouve sur des banques comme Shutterstock, Adobe Stock ou encore Getty Images.

Depuis le lancement de ChatGPT, l'IA conversationnelle révolutionnaire d'OpenAI, tous les regards se tournent vers l'intelligence artificielle et les exploitations et conséquences potentielles de cette technologie qui, d'après Microsoft, sera aussi importante que le PC et Internet.

D'ailleurs et selon l'entreprise spécialisée Translated, l'IA dépassera celle de l'Homme dès 2028. Pour faire face à ces nouveaux enjeux, la France a d'ores et déjà mis en place des structures dédiées. C'est notamment le cas de la CNIL qui vient d'annoncer les débuts d'un nouveau service de l'intelligence artificielle, pour apporter un cadre juridique à l'utilisation de cette technologie.

Watermark Remover.io, le nouveau cauchemar des banques d'images

Et les besoins en la matière se font déjà sentir. Watermark Remove.io, un tout nouvel outil gratuit boosté par l'IA, en est la preuve incarnée. Pour résumer, cet outil, proposé par Pixelbin.io, permet de retirer en quelques instants les filigranes apposés sur les images proposées sur des banques payantes comme Shutterstock, Adobe Stock ou encore Getty Images.

Lancé en décembre 2022, Watermark Remover.io suscite déjà de nombreuses levées de boucliers de la part des ayant-droits et des organismes en charge de la protection des droits d'auteur. Bien entendu, il existe déjà des solutions pour retirer des filigranes, notamment sur Adobe Photoshop. Cependant, ces outils sont souvent accessibles sur des logiciels payants et demandent une certaine expérience pour obtenir un résultat probant.

Des résultants impressionnants en quelques secondes

A l'inverse, Watermark Remover.io est entièrement gratuit et disponible sur le Web et via une appli Android. Et cerise sur le gâteau, le processus est à la portée de tous puisqu'il se fait en un seul clic. Ironie du sort, Shutterstock et Adobe Stock proposent depuis peu des images façonnées par l'IA. Néanmoins, on se doute qu'elles sont moins enthousiastes à l'idée de voir une IA utilisée pour voler leurs actifs.

Surtout quand elle le fait aussi efficacement. Pour l'occasion, nous avons réalisé quelques tests sur des images provenant de la banque d'images utilisée par la rédaction, à savoir 123RF. Il faut reconnaître que le résultat est plutôt impressionnant. La suppression des filigranes s'effectue en quelques secondes. Néanmoins, quelques artefacts subsistent.

Comme le rapportent nos confrères de The Verge, les résultats varient toutefois selon les filigranes utilisés par les plateformes. Getty Images offre le plus de résistance à Watermark Remover.io. Notez que la banque d'images a une politique bien différente vis-à-vis de l'IA que celle adoptée par Shutterstock et Adobe, puisque tout contenu généré par l'IA y est formellement interdit, notamment en raisons des préoccupations liées aux droits d'auteur.

Un vide juridique qui profite à Watermark Remover.io

Mais qu'en-est-il de la légalité d'un tel outil ? Si la suppression d'un filigrane sur une image protégée sans le consentement de l'ayant-droit est totalement illégale en France comme aux USA, utiliser un outil permettant de contourner ces restrictions comme Watermark Remover.io ne l'est pas. D'ailleurs, PixelBin profite bien de ce vide juridique, comme en témoigne cette déclaration :

“Les utilisateurs sont libres de supprimer les filigranes comme ils le souhaitent, mais nous leur suggérons de ne pas le faire à des fins commerciales, ni de supprimer les filigranes des images protégées par les droits d'auteur. Les utilisateurs de cette application sont les seuls responsables des plaintes, des dommages, des coûts, des dépenses, des procès etc. intentés par une tierce partie en rapport avec l'utilisation des images résultant de la suppression des filigranes”.

Vous en conviendrez, avec Watermark Remover.io, nous sommes devant un nouvel exemple de la façon dont l'IA peut être utilisée pour nuire aux banques d'images, mais à une plus grande échelle, à de nombreux professionnels comme les photographes.