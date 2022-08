Galaxy S23 Ultra : l’autonomie va augmenter malgré une batterie identique au S22 Ultra

Le Galaxy S23 Ultra n’est pas attendu avant encore plusieurs mois, mais plusieurs informations concernant sa fiche techniques sont déjà apparues sur le Web. La dernière en date concerne sa batterie, qui serait identique à la génération précédente.

Sur le réseau social chinois Weibo, le célèbre leaker Ice Universe vient d’annoncer que le prochain smartphone phare de Samsung pour 2023, le Galaxy S23 Ultra, devrait être équipé d’une batterie identique à la génération actuelle. En effet, le smartphone utiliserait un accumulateur de 5000 mAh, exactement comme le Galaxy S22 Ultra de 2022.

Côté recharge rapide, on imagine que Samsung devrait toujours se contenter de seulement 45 W, bien que certains de ses concurrents comme OnePlus utilisent déjà une technologie 150 W sur leurs smartphones, comme le dernier OnePlus 10T. Malgré une batterie de taille identique, on s’attend à ce que l’autonomie des smartphones augmente.

Le processeur de Qualcomm va permettre aux S23 Ultra d’être plus endurants.

Augmenter la taille de la batterie est loin d’être l’unique solution pour améliorer l’autonomie d’un smartphone. Pour être plus endurant, un smartphone peut être équipé d’un écran plus petit, d’une technologie de batterie plus avancée ou encore de composants plus économes en énergie.

Pour ses Galaxy S23, nous avions appris il y a quelques jours que Samsung allait abandonner ses puces maison Exynos pour un SoC Snapdragon de Qualcomm sur tous les marchés. L’Exynos 2200 est loin d’être un exemple dans l’industrie en matière de consommation énergétique, notamment à cause du procédé de gravure en 4 nm de Samsung, souvent critiqué.

On devrait donc retrouver sur les Galaxy S23 une puce Snapdragon 8 Gen 2, que Qualcomm présentera officiellement au mois de novembre. D’après ce que l’on sait, le Snapdragon 8 Gen 2 sera produit par TSMC et mettra l’accent sur les performances GPU, sans pour autant oublier d’améliorer les performances photo et CPU. La puce serait surtout beaucoup plus efficace énergétiquement, mais surtout moins sujette aux surchauffes, le point noir des smartphones Android de 2021. On s’attend également à ce que l’autonomie des appareils haut de gamme qui l’utiliseront soit grandement améliorée, comme ce fut le cas des smartphones utilisant le Snapdragon 8+ Gen 1, également fabriqué par TSMC.

Source : Ice Universe