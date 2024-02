Galaxy S24 : vous pouvez désormais tester les fonctionnalités IA sur n’importe quel smartphone, voici comment

Samsung vient de déployer une mise à jour de Try Galaxy, son application qui permet de tester l’expérience One UI sur n’importe quel smartphone. Celle-ci intègre les toutes dernières fonctionnalités IA que l’on retrouve sur les Galaxy S24. Vous pouvez ainsi avoir un aperçu de ces dernières pour décider si, oui ou non, celles-ci peuvent vous faire craquer pour le dernier modèle du constructeur.

Depuis le lancement des Galaxy S24, ces derniers font surtout parler d’eux pour leurs nombreuses fonctionnalités IA arrivées avec One UI 6.1. Ces fonctionnalités ne sont d’ailleurs pas exclusives aux derniers smartphones de Samsung, puisque les Galaxy S23 les recevront également d’ici fin mars, tandis que les montres et autres objets connectés du constructeur ne tarderont pas à suivre leur exemple.

Mais si vous ne possédez aucun de ces appareils, vous pouvez tout de même tester par vous-mêmes ces fameuses fonctionnalités. En effet, Samsung met celles-ci à disponibilité de tous grâce à son application Try Galaxy. D’abord disponible sur iPhone, celle-ci s’est récemment mis à jour sur tous les smartphones Android pour accueillir les dernières fonctions IA.

Sur le même sujet — Galaxy S24 : les fonctions IA se lancent désormais à la voix

Voici comment tester les fonctionnalités IA des Galaxy S24 sur votre smartphone

Vous pouvez dès à présent tester vous-mêmes les dernières nouveautés, et ce, qu’importe le smartphone que vous possédez. Il suffit pour cela de télécharger l’application Try Galaxy. Voici la marche à suivre :

Ouvrez Google Chrome sur votre smartphone Android ou votre iPhone Rendez-vous sur www.trygalaxy.com Appuyez sur le menu déroulant en haut à droite Appuyez sur Installer l’application Ouvrez l’application une fois installée Swipez à droite pour découvrir les fonctionnalités IA disponibles

Voici la liste des fonctionnalités auxquelles vous aurez accès :

Entourer pour chercher

Traduction instantanée

Assistant Notes

Assistant Messages

Assistant Photo

Notez qu’il s’agit surtout de vidéos préenregistrées, ou de simples démos très cadrées. Celles-ci donnent néanmoins un bon aperçu de ce qu’il est possible de faire avec Galaxy AI, voire, peut-être, de vous convaincre à passer dans l’écosystème. Du reste, vous pourrez également naviguer à travers One UI pour découvrir les fonctionnalités et applications exclusives à la surcouche de Samsung.