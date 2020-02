Les Galaxy S20 pourraient mal se vendre à cause du prix cassé des S10

Les Galaxy S20, S20+ et Ultra sont attendues comme inférieures à celle des S10e, S10 et S10+. La raison serait principalement les baisses de prix inédites des S10 annoncées par Samsung à l’issue de la conférence Unpacked 2020 qui a dévoilé les nouveaux smartphones. A long terme, cette stratégie devrait pourtant permettre à Samsung de générer plus de bénéfices.

L’analyste Ming Chi-Kuo prédit que les ventes des Galaxy S20, S20+ et Ultra seront inférieures aux ventes des S10e, S10 et S10+. L’analyste anticipe ainsi entre 30 et 32 millions de ventes sur l’année 2020, contre entre 36 et 38 millions d’unités de S10 écoulées en 2019. La raison principale de ce succès en demi-teinte, serait les baisses de prix massives annoncées par Samsung à l’issue de la présentation des S20.

Lors de leur sortie en France, les S10 étaient en effet proposés à partir de 749 € pour le S10e, 909 € pour le S10, 1009 € pour le S10+ et 1259 € pour le S10+ Edition Performance. Samsung a annoncé que le prix des S10 allait baisser à 599$, 749$ et 849$ pour les trois premières variantes. Au moment où nous écrivons cet article les prix officiels de la gamme S10 sur le site de Samsung sont les suivants : dès 759 € pour le S10e comme le S10, dès 859 € pour le S10+ et 899 € seulement pour l’Edition Performance.

Outre les prix, PhoneArena remarque que les nouveaux S20 manquent d’innovations majeures en termes d’expérience utilisateur par rapport à la génération précédente. Néanmoins, tout cela est-il si catastrophique pour Samsung ? Pas forcément : le constructeur n’est plus vraiment menacé par la forte poussée de Huawei, compliquée surtout dans les marchés développés par l’effet des sanctions américaines. Il n’est pas impossible que Samsung pratique également des marges plus importantes sur les S20 de sorte à compenser la baisse des ventes.

Mais nous ne pouvons à ce stade que faire des suppositions. Les S20, S20+ et S20 Ultra seront disponibles en France à partir du 8 mars 2020.

Source : PhoneArena