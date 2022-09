Les écouteurs True Wireless Sony WF-1000XM3 à moins de 100 euros

Vous cherchez d’excellents écouteurs intra-auriculaires sans fil à réduction de bruit active sans pour autant vous ruiner ? Alors voici un bon plan Cdiscount que vous ne pouvez pas manquer. Le célèbre revendeur français propose les Sony WF-1000XM3 à seulement 99,99 euros.

Lancés en 2019 au prix de 249 euros, les Sony WF-1000XM3 ont longtemps été considérés parmi les meilleurs écouteurs sans fil à réduction de bruit du marché. Les Sony WF-1000XM3 avaient connu une première baisse de prix lors de la sortie en 2021 de la nouvelle génération, les WF-1000XM4. Cdiscount les propose désormais à seulement 99,99 euros dans leur version argent. C’est donc l’occasion rêvée de s’offrir des écouteurs haut de gamme pour moins de 100 euros.

Les Sony WF-1000XM3 ont marqué leur temps car ils ont été les premiers écouteurs True Wireless à proposer une réduction de bruit active réellement performante. Si l’on rajoute à cela une qualité sonore irréprochable digne des meilleurs casques de la marque nippone, une autonomie de 6h30 avec la réduction de bruit active (32 heures avec le boitier), un excellent confort d’utilisation et une compatibilité Bluetooth 5.0 et Google Assistant, on obtient une paire d’écouteurs intra-auriculaires hautement recommandable.

Les Sony WF-1000XM3 se rechargent en USB-C et sont livrés avec 3 tailles d’embouts (S/M/L)

