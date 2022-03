Les écouteurs Jabra Elite 7 Active à moins de 150€ chez la Fnac

Nouvelle baisse de prix pour les écouteurs Jabra Elite 7 Active Bluetooth chez la Fnac. En ce moment, l'enseigne les propose à moins de 150€ ! Découvrez tous les détails de l'offre dans cet article.

Vous cherchez des écouteurs Bluetooth performants et abordables ? Nous avons trouvé l'offre parfaite pour vous : les écouteurs sans fil Jabra Elite 7 Active Bluetooth sport avec une réduction exceptionnelle de 30€ chez la Fnac.

Vous pouvez ainsi vous les procurer pour seulement 149,99€ au lieu de 179,99€. Une aubaine pour ces écouteurs haut de gamme que tout le monde s'arrache depuis leur sortie. Mais attention, cette offre n'est valable que jusqu'au 28 mars prochain à 10h.

Un son taillé sur mesure pour vous accompagner dans toutes vos activités

Parmi tous les avantages des Jabra Elite 7 Active Sport, on remarque la fonctionnalité MySound de l'appli Jabra Sound+ qui vous permet d'ajuster votre musique en fonction de ce que vous écoutez. Ils sont 16% plus petits que les Elite Active 75t et très légers (seulement 5,5g). Leur design EarGel avec le bout effilé leur permet de plus de s'adapter parfaitement à votre oreille, qu'importe votre morphologie auditive.

Ils proposent également la réduction active de bruit (ANC) afin d'éliminer les bruits indésirables, un bouton HearThrough afin de choisir les bruits que vous entendez pour rester en sécurité et un maillage fin SAATI Acoustex afin de vous protéger contre le bruit du vent.

Côté autonomie, ils frappent là aussi un grand coup et offrent 8h d'écoute non-stop avec un étui de recharge qui permet d'aller jusqu'à 30h d'écoute au total. De plus, en seulement 5 minutes de charge, vous pouvez profiter d'une heure d'écoute.

Conçus pour vous accompagner partout, ils sont légers, robustes et certifiés IP57 afin de résister à l'humidité, à l'effort et à la transpiration. Précisons finalement qu'ils sont garantis 2 ans.

En commandant ces écouteurs dès maintenant chez la Fnac, vous profitez en prime de 4 mois d'abonnement offerts pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium et 1 mois d'abonnement offert pour la plateforme BrutX.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.