Les DualSense Pro sont disponibles et elles coûtent presque le prix d’une PS5 !

SCUF, la marque référence des manettes personnalisables, vient de lancer une toute nouvelle gamme à destination de la PS5. Reprenant toutes les fonctionnalités phares de la DualSense, ces manettes embarquent les éléments caractéristiques des produits SCUF : des palettes configurables à l'arrière, du grip, des joysticks interchangeables, une façade amovible et des prix plutôt élevés. En acheter deux vous coûtera quasiment le tarif d'une PS5 !

Pour l'instant, les accessoires pour la PS5 provenant de constructeurs tiers ne sont pas vraiment légion. La société Dbrand s'est bien essayé à la vente de coques personnalisées, mais Sony a très rapidement freiné les ardeurs de la petite société en la menaçant d'actions en justice si elle ne retirait pas de la vente ses produits. Néanmoins, un récent brevet déposé par Sony laisse penser que le constructeur autorisera bientôt la vente de coques personnalisées non-officielles.

Du côté des manettes, c'est simple, les joueurs n'avaient pas d'autres choix que de se tourner vers la DualSense, la manette officielle de la PS5. Jusqu'à maintenant en tout cas. En effet, la marque SCUF, spécialisée dans la vente de manettes haut de gamme personnalisables, vient de lancer ses premières alternatives au contrôleur de Sony.

Cette toute nouvelle gamme se compose de trois manettes, qui proposent évidemment l'ensemble des fonctionnalités phares de la DualSense comme les gâchettes adaptatives et le retour haptique (sauf un modèle en particulier). On retrouve ensuite ce qui fait l'identité des produits SCUF : des palettes amovibles et reconfigurables à l'arrière, du grip, la possibilité de switcher entre différents profils, des joysticks retravaillés et interchangeables, et de nombreux coloris à disposition. Les voici dans le détail :

La SCUF Reflex s'impose comme le modèle d'entrée de gamme, proposé tout de même à 219,99 €. Elle embarque quatre palettes amovibles configurables, un revêtement texturé, et des joysticks interchangeables. Elle est disponible en deux coloris : noir/gris mat et blanc/gris mat

La SCUF Reflex Pro dispose d'un grip encore plus prononcé et permet d'enregistrer trois profils de configuration différents accessibles via un bouton. Plusieurs coloris sont disponibles : rouge, bleu, orange, noir, gris ou blanc. Elle est affichée à 239,99 €

La SCUF Reflex FPS est le modèle ultime conçu pour avant tout pour les FPS. En effet, elle troque les gâchettes adaptatives classiques contre des gâchettes instantanées, comparables à ce peut offrir le clic d'une souris en terme de réactivité. Pour offrir toujours plus de stabilité, le retour haptique est désactivée sur cette manette. À réserver uniquement aux joueurs qui cherchent la performance à tout prix, quitte à perdre les fonctionnalités phares de la DualSense d'origine. Disponible à partir de 269,99 €

Comme vous pouvez le constater, ces manettes ne sont clairement pas à la portée de tous les bourses et visent principalement les joueurs les plus exigeants. Si vous êtes intéressé, sachez que les SCUF Reflex sont d'ores et déjà en rupture de stock en France. Il est toutefois possible de s'inscrire à une liste d'attente sur le site du constructeur, les prochains réassorts étant prévus en 2022, sans plus de précision.