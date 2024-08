Les voitures électriques françaises sont les pires selon cette étude, ce constructeur est même bon dernier du classement

Une étude centrée sur la satisfaction des propriétaires de voitures électriques montre que les constructeurs français sont loin derrière. La dernière place est occupée par une célèbre marque avec un score extrêmement bas.



Il y a tout un tas de raisons d’apprécier sa voiture électrique. Le silence, la réactivité, les technologies embarquées, la satisfaction de se dire qu'on aide l'environnement… Mais il y a aussi tout un tas de raisons de ne pas en être satisfait. Parmi celles et ceux qui ont franchi le pas, plusieurs déplorent des pannes à répétition ou encore une autonomie trop faiblarde par rapport à celle annoncée. Ce n'est pas pour rien que les véhicules propres convainquent de moins de moins.

Peut-être que savoir à quel point les propriétaires sont contents de leur achat pourrait faire pencher la balance en faveur des wattures ? Selon les résultats de cette enquête d'Uscale, c'est une possibilité, à condition de distinguer les fabricants. Menée auprès de 4 699 conducteurs de voitures zéro émission à l'échappement en Allemagne, Autriche et Suisse, elle cherche à savoir si ces derniers sont satisfaits de leur voiture et s'ils recommanderaient la marque à leurs proches. Autant le dire de suite, le classement est catastrophique pour la France.

Les constructeurs de voitures électriques français ne satisfont pas du tout leurs clients

En première position, on trouve Tesla. 71 % de leurs détenteurs recommanderaient les différents modèles autour d'eux, contre seulement 5 % qui ne le feraient pas. Idem chez Porsche sur la 2e marche du podium, avec un taux de recommandation de 64 %. BMW arrive à la 3e place avec des chiffres assez proches. Maintenant, allons regarder qui se trouve au bas du tableau.

À la 25e et dernière place, Peugeot affiche un score hallucinant : seuls 3 % des propriétaires d'un véhicule électrique de la marque le recommanderaient, tandis que 62 % ne le feraient pas. Juste au-dessus, Citroën ne fait guère mieux avec 4 % et 59 % respectivement. Les personnes interrogées évoquent des soucis logiciels et de connectivité le plus souvent. Les constructeurs concernés savent maintenant sur quels aspects ils doivent travailler pour remonter la pente.