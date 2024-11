Préparez-vous à la fin des voitures thermiques en 2035, l’Europe confirme son plan

La Commission européenne persiste dans sa volonté de bannir les voitures thermiques d’ici 2035, malgré les débats et les incertitudes. C’est un message clair pour les constructeurs, qui devront accélérer la transition vers l’électrique sans retour en arrière possible.

Alors que l’Union européenne s’engage dans une transition vers une économie plus verte, elle prend des mesures pour réduire les émissions de carbone de façon durable. Avec le renouvellement récent de la Commission européenne, de nouvelles orientations pour le secteur automobile et l’énergie continuent de voir le jour. Ces directives visent à transformer l’industrie et à encourager l’abandon progressif des véhicules qui brûlent des énergies fossiles au profit de technologies plus propres, comme l’électrique et les énergies renouvelables.

Les nouveaux commissaires européens en charge du Climat et des Transports, Wopke Hoekstra et Apostolos Tzitzikosta, ont tous deux affirmé leur soutien à l’interdiction des voitures thermiques pour 2035. Le premier a souligné l’importance de respecter le calendrier fixé pour offrir aux constructeurs une vision claire et permettre une meilleure planification. Son collègue partage cet avis et souhaite également garder ce cap pour aider l’Europe à atteindre ses objectifs écologiques sans retarder la transition.

La Commission européenne veut donner un cadre stable à l’industrie automobile

Wopke Hoekstra a exprimé sa volonté de favoriser un environnement économique solide pour les fabricants de voitures et les entreprises de batteries en Europe. Pour soutenir cette transition, il envisage de renforcer le réseau de bornes de recharge et d’investir dans le réseau électrique pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques. Selon lui, ces efforts en faveur de l’électrification sont essentiels pour permettre à l’industrie de s’adapter aux nouvelles exigences environnementales de l’Union, et pour éviter une dépendance aux énergies fossiles.

Cette décision apporte une certaine stabilité aux constructeurs automobiles, qui ont souvent exprimé des inquiétudes face à une transition rapide vers l’électrique. L’ONG Transport & Environment salue cette position et appelle les constructeurs à concentrer leurs efforts sur des voitures électriques plus accessibles. Bien que la Commission laisse la porte ouverte aux carburants de synthèse dans certains cas, l’électrification reste la priorité. Les deux commissaires confirment ainsi leur engagement pour des politiques qui accéléreront la transition vers des transports plus respectueux de l’environnement et encourageront l’innovation dans le secteur.

Source : Parlement Européen