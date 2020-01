Les Bbox Miami et Bbox 4K migrent vers Android 8 et adoptent une nouvelle interface

Bouygues Telecom a démarré la migration des deux modèles de Bbox Miami, version classique et version 4K, vers Android 8 (Oreo). Elle est accompagnée d’une nouvelle interface TV plus fluide et plus moderne. Le déploiement aura lieu par vague. Tous les clients dotés de l’une de ces deux Box en disposeront avant la fin du mois février.

Bouygues Telecom propose les Bbox Miami et Bbox 4K avec les offres Bbox Must et Bbox Ultym, respectivement. Ces boitiers numériques fonctionnent tous deux sur Android TV. Actuellement, la version installée est Android 7.1 Nougat. Mais cela ne saurait rester ainsi bien longtemps. En effet, Bouygues Telecom aurait démarré la migration de ces deux Box.

Lire aussi : Bbox Miami 4K : le nouveau décodeur révolutionnaire de Bouygues Telecom se précise

Une migration vers Android 8 Oreo (oui oui, Oreo) qui s’accompagne d’une nouvelle interface TV. Cette dernière s’articule autour d’un menu unique pour accéder à l’ensemble des catégories de contenus, que ce soit les chaînes de télé (gratuites ou payantes), les services de vidéo à la demande, les applications et les enregistrements. Cette nouvelle interface s’enrichit également de nouvelles fiches d’informations sur les programmes et d’une navigation simplifiée pour l’accès aux services contextuels (comme le contrôle du direct ou l’activation de l’enregistrement). Enfin, Android 8 apporte Google Assistant pour réaliser des recherches vocales.

Fin de la migration avant fin février

La migration a donc démarré chez certains abonnés. Elle se fera comme toujours par vague. Et les derniers utilisateurs de Bbox Miami et Bbox 4K profiteront de cette nouvelle interface (avec Assistant) avant la fin du mois de février, date de la fin de la campagne de migration. Le téléchargement du firmware prend entre 10 et 30 minutes en fonction de la technologie (fibre ou ADSL) et de la qualité de la connexion (notamment en ADSL). Notez que les Bbox sont réglées pour télécharger les firmwares pendant la nuit, mais cette procédure n’empêche pas son utilisation (contrairement à l’installation proprement dite).

Lire aussi : Bbox Miami : Bouygues Telecom va augmenter discrètement le prix des abonnements

Comme toujours, un fort décalage existe entre les boitiers numériques et les smartphones, ces derniers bénéficiant de versions bien plus récentes du système d’exploitation de Google, Android 10 pour les plus chanceux et Android 9.0 Pie pour les autres. Il faut dire que les opérateurs Fibre et ADSL n’ont pas la même pression de la part des consommateurs que les constructeurs de smartphones. Tant que le décodeur fonctionne (et que Netflix est disponible), les opérateurs ne ressentent pas forcément le besoin d’investir dans une nouvelle version. À moins que l’expérience utilisateur ne soit pas optimale. Et c’est certainement la raison pour laquelle Bouygues Telecom réalise cette migration.

Source : UniversFreebox