Bouygues Telecom vous aide à résoudre et diagnostiquer les problèmes lié à votre smartphone

Pour aider ses clients à résoudre des dysfonctionnements avec leurs smartphones, Bouygues Telecom a développé un outil d’assistance en ligne accessible depuis leur interface personnelle. Toutes les marques proposées hier et aujourd’hui par l’opérateur sont référencées.

Le smartphone n’est pas un appareil simple, même pour ceux qui ont l’habitude d’en manipuler tous les jours. Les technologies évoluent. Les systèmes d’exploitation sont complexes. Les manuels d’utilisation sont succincts. Et les mises à jour ont parfois des conséquences inattendues. Sans oublier les nouvelles versions des applications qui peuvent provoquer des bugs et des incompatibilités. Ou encore l’usure naturelle. Du jour au lendemain, un appareil qui fonctionnait bien peut ne plus fonctionner aussi bien.

Pour offrir à ses clients un premier niveau de dépannage, qui relève parfois d’un simple réglage à changer ou un conseil à offrir, Bouygues Telecom propose un outil en ligne d’assistance qui les accompagne à répondre aux premières questions. Dans certains cas, l’outil résout simplement le problème rencontré. Dans d’autres, son diagnostic sera la première étape vers une assistance humaine, voire une réparation (ou un remplacement).

Cet outil, que vous retrouvez à partir de votre espace client, est accessible depuis l’onglet assistance, puis en sélectionnant l’option « résoudre un problème lié à un mobile ». Notez que cet également à partir de cet onglet que vous retrouvez les manuels d’utilisation numériques d’un smartphone. Des manuels qui seront toujours (beaucoup) plus détaillés que les petits leaflets insérés dans les boites de téléphone. À partir de « résoudre un problème », vous accédez à plusieurs options : paramétrage, test de réseau et diagnostic.

Toutes les marques et tous les modèles du catalogue Bouygues Telecom

À l’étape suivante, vous devrez sélectionner la marque de votre mobile et son modèle. Toutes les marques proposées hier et aujourd’hui par Bouygues Telecom y sont présentes, même quelques marques disparues comme Wileyfox, société britannique qui vendait des terminaux sous CyanogenOS. Les marques qui n’ont jamais été vendues par l’opérateur (mais que vous avez croisé en open market) n’y sont pas. En sélectionnant votre téléphone, vous accédez au diagnostic.

Attention, vous n’allez pas installer une application qui va réaliser un diagnostic et vous trouvez une solution miracle. Il s’agit plutôt d’une arborescence de problèmes rencontrés et de solutions pour les résoudre. Autonomie et batterie, sons et alertes, réseau GSM ou réseau local (WiFi, Bluetooth), écran, bouton matériel, messagerie, multimédia, application, etc. Voilà quelques thématiques abordées. Dans chaque rubrique se trouvent les problèmes les courants et des pas à pas pour dépanner soi-même son smartphone. C’est une bonne idée qui va certainement désengorger les boutiques physiques et va aider certains clients.

