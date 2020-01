Bouygues Telecom impose une hausse de tarif à l’un de ses forfaits les moins chers

Après SFR et Free Mobile, c’est au tour de Bouygues Telecom d’augmenter discrètement le prix de l’un de ses forfaits. La victime est la série limitée B&You 20 Go, facturée 5 euros par mois. Son prix progresse de 2 euros chaque mois en échange d’un forfait data qui enfle de 10 Go supplémentaires. Si l’abonné n’en veut pas, une seule solution : le désabonnement.

Régulièrement, les opérateurs appliquent une hausse de leurs forfaits. Ses hausses sont légales, bien évidemment, mais elles sont également réglementées quand elles concernent les anciens abonnés. Ainsi, deux règles sont à observer, logiquement. D’abord, les anciens abonnés dont le montant de leur forfait change, avec ou sans compensation, doivent avoir un moyen rapide de refuser cette modification avant qu’elle ne soit appliquée.

Ensuite, ces mêmes abonnés peuvent résilier leur abonnement sans pénalité dans un délai de quatre mois après la mise en place de la modification. Bouygues Telecom envoie donc actuellement un courrier à certains abonnés. Ces derniers sont informés que leur forfait va « évoluer ». D’une part, il va s’enrichir de nouveaux services. Et d’autre part, le prix à payer va augmenter.

C’est le cas des abonnés B&You profitant d’un forfait Série limitée 20 Go à 5 euros par mois. À partir du 6 mars prochain, ces abonnés verront leur forfait data augmenter de 10 euros dans le cadre d’une utilisation en France métropolitaine et de 2 Go dans le cadre du roaming en Europe et dans les DOM. Ainsi, leur forfait profitera de 30 Go dont 5 Go à utiliser à l’étranger.

Une hausse de 40 % du tarif

La contrepartie, le prix augmente de 2 euros. Ce qui est proportionnellement énorme. En effet, sur un forfait à 30 euros, cela ne représente que 6,7 % du montant mensuel. Mais sur un forfait à 5 euros, cela correspond à une augmentation de 40 %. Logiquement, dans ce courrier devrait figurer un lien pour se rendre dans l’espace client afin d’accéder à une option pour refuser la modification actuelle et conserver le forfait tel qu’il est aujourd’hui. Or, ce lien n’existe pas. Il n’est donc, visiblement, pas possible de refuser cette augmentation.

Il n’y aurait donc qu’une seule alternative pour les clients de l’opérateur ne souhaitant pas payer plus cher leur forfait : partir (ce qui est d’ailleurs, à notre avis, un but non avoué, car Bouygues Telecom ne doit certainement pas gagner grand-chose avec ces clients). Seulement voilà, le prix cette série limitée est très attractif (habituellement, le forfait B&You 20 Go est à 20 euros par mois). Si bien que les abonnés ne voudront certainement pas abandonner ce forfait. Et ils finiront très certainement par payer les 2 euros de plus, augmentant ainsi légèrement leur ARPU. L’histoire ne dit pas (encore) si d’autres forfaits sont concernés.

