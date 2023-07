La canicule est un danger pour la batterie de votre voiture électrique, voici comment la ménager

Fortes chaleur et batterie ne font jamais bon ménage. En cette période caniculaire, adopter certains comportements permet de protéger efficacement la batterie de sa voiture électrique. On fait le point ensemble.

En cette période estivale, le mercure peut atteindre des valeurs particulièrement élevés. Comme le montre le site de Météo France, plusieurs départements de l'est du pays sont en alerte canicule. C'est notamment le cas des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, ou encore du Var tandis que les Alpes maritimes sont en alerte Orange.

Bien entendu, ces fortes chaleurs peuvent affecter considérablement les performances et l'autonomie de votre voiture électrique. Néanmoins, il est possible d'adopter certains comportements pour ménager la batterie de votre véhicule électrique. Mais voyons tout d'abord comment ces conditions extrêmes peuvent impacter la batterie.

Quel impact sur la batterie lors de la canicule ?

Comme vous le savez peut-être, les batteries au Lithium-ion commencent à se dégrader à partir de 50 ° C. Et une fois la barre des 70° C dépassées, leur intégrité est tout simplement menacée. Bien entendu, cette température dépend de l'activité de la batterie et de l'environnement extérieur.

Ainsi, une batterie en surchauffe réduira fatalement votre autonomie. Pour connaître la température seuil de la batterie de votre véhicule, il convient de s'informer auprès de votre constructeur. Sans surprise, le système de refroidissement utilisé jouera un rôle primordial dans la régulation de la température de la batterie.

L'importance du système de refroidissement

Sur ce point, deux camps s'opposent :

les véhicules dotés d'un refroidissement par circuit liquide

les véhicules dotés d'un refroidissement par ventilation

Le refroidissement par circuit liquide se montre plus efficace qu'un dispositif par ventilation en cas de fortes chaleurs. On retrouve cette technologie chez plusieurs constructeurs, comme Tesla, Hyundai, Audi ou encore Kia. En revanche, certains modèles comme la Nissan Leaf ou la Renault Zoé sont équipés d'un dispositif à ventilation.

En outre, notez qu'une exposition régulière et prolongée aux fortes chaleurs peut accélérer la perte d'autonomie globale de votre voiture électrique. Ici encore, le système de refroidissement jouera un rôle prépondérant :

Refroidissement à circuit liquide : -10% d'autonomie sur 5 ans en moyenne

Refroidissement par ventilation : entre -20 et -30 % d'autonomie sur 5 ans moyenne

Les bons comportements à adopter pour protéger sa batterie et son autonomie

Comme dit plus haut, il est possible d'adopter certains comportements pour ménager la batterie et gagner en autonomie durant la canicule.

Se garer à l'ombre

Tout d'abord et cela relève du simple bon sens, évitez de vous garer en plein soleil et cherchez une place à l'ombre. De cette manière, vous réduirez la température dans l'habitacle (ce qui évitera de mettre la climatisation à fond à votre retour) et de protéger la batterie d'une éventuelle surchauffe. Comme le précisent nos confrères du site Automobile Propre, stationner sa voiture électrique en plein soleil peut occasionner une augmentation de la température de la batterie de 7° C au maximum.

Maintenir un niveau de charge entre 20 et 80 %

C'est valable pour les batteries de nos smartphones et ça l'est également pour nos voitures électriques : maintenir votre batterie chargée entre 20 et 80 % permet de prolonger sa durée de vie globale. En effet, garder sa voiture en charge à 100% sur de longues périodes endommagent les cellules à termes. Ajoutez à cette mauvaise pratique les fortes chaleurs et vous perdrez assurément de l'autonomie.

Utilisez la clim avec parcimonie

Mettre à fond l'air conditionné une fois à bord est le meilleur moyen de réduire drastiquement l'autonomie de votre voiture électrique. Pour vous donner un ordre d'idée, vous perdrez entre 15 à 30 km d'autonomie sur un trajet de 200 km avec une climatisation à pleine puissance (généralement entre 1 et 2 kW).

Fort heureusement, la grande majorité des voitures électrique permet de contrôler la climatisation à distance via une application dédiée. Le mieux est donc d'activer l'air conditionné au préalable, de préférence lorsque votre voiture est encore branchée sur une borne.

Ne surgonflez pas vos pneus

Les propriétaires de voitures électriques ont tendance à surglonfler légèrement leurs pneumatiques pour réduire la bande de roulement et limiter les frottements afin de gagner quelques kilomètres d'autonomie. Seulement, les fortes chaleurs accentuent le phénomène, ce qui augmentent fatalement les risques d'éclatement. Référez-vous à la pression recommandée par votre constructeur pour éviter les mauvaises surprises.

Attention à la recharge rapide

En cette période de canicule, notez que le temps de recharge sera également plus long. Pour éviter la surchauffe, les batteries ajustent la puissance de la charge. En d'autres termes, avec des températures extérieures élevées, votre batterie se mettra plus rapidement en sécurité, ce qui rallongera le temps de charge.

A ce sujet, de nombreux constructeurs dont Tesla recommandent aux utilisateurs d'utiliser la recharge rapide de préférence le matin ou la nuit, à des heures plus fraîches. Pour cause, les bornes de recharge souffrent également de la chaleur, et en journée, elles auront également tendance à délivrer une puissance de charge bridée pour éviter la surchauffe.

Si vous devez impérativement recharger votre voiture électrique en cours de journée, cherchez plutôt une station couverte ou installée dans un parking souterrain par exemple.