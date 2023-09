iPhone 14 : sa note de réparabilité chute chez iFixit un an après sa sortie, voici pourquoi

Un an après sa sortie, iFixit, spécialisé dans la réparation autonome, baisse la note de réparabilité de l'iPhone 14. Elle passe de 7/10 à 4/10. En cause, ce qu'on appelle l'appariement des pièces. Explications.

À moins que vous soyez suffisamment riche pour ne pas vous en soucier, vous n'avez sûrement pas envie de devoir changer de smartphone tous les ans parce qu'il est tombé en panne. Depuis quelques années, l'accent est de plus en plus mis sur la réparation de nos appareils. L'an dernier, cela a pris une forme concrète avec l'apparition en France d'un indice de réparabilité obligatoires pour les produits Tech.

Bien avant cela, le site iFixit s'est fait une spécialité de la réparation autonome. Il donne d'ailleurs lui-même une note de réparabilité aux appareils qui passent entre les mains de ses équipes. Lors de sa sortie en 2022, l'iPhone 14 obtenait 7/10. Un score très honorable qui coïncide avec le lancement du programme de réparation d'Apple. La firme semblait vouloir affirmer sa volonté de rendre ses smartphones plus réparables. Mais un an plus tard, iFixit décide d'abaisser sa note à 4/10.

iFixit baisse la note de réparabilité de l'iPhone 14 à 4/10 au lieu de 7/10

La décision a une raison simple : l'appariement des pièces. Il s'agit d'utiliser un système de puce pour “associer les numéros de série et périphériques à celui d’un iPhone” explique iFixit. Quand vous installez une nouvelle pièce, le smartphone demande un système authentification pour que le composant soit apparier à iOS. Sinon, vous verrez un message d'erreur et devrez faire une croix sur certaines fonctions comme le Face ID ou l'ajustement automatique de la luminosité, qui seront désactivés.

Cela limite donc fortement la possibilité de réparer son iPhone en dehors du réseau Apple. Vous ne pouvez pas non plus récupérer des pièces d'origine d'autres iPhone, sans parler des composants non agréés qui seront refusés aussi. Ces constats ont une conséquence directe sur la note de réparabilité de l'iPhone 14, mais pas que. Sandra Auboy, chargée du développement France chez iFixit précise que le site en a profité pour “mettre à jour [son] critère d’évaluation quant à la réparabilité d’un appareil qui ne concerne plus uniquement la démontabilité mais aussi l’aspect logiciel”.