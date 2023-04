Les AirPods pourraient un jour adapter leur son en fonction de l’environnement

Comme c’est souvent le cas, Apple a su s’approprier un produit créé par la concurrence et à en devenir la référence incontournable. C’est le cas, par exemple, avec les AirPods, les oreillettes Bluetooth de la marque à la pomme.

Les Airpods sont sortis en décembre 2016, plus d’un an après le modèle de la marque précurseure en la matière, Onkyo. On ne peut cependant pas accuser la compagnie d’avoir usurpé cette réussite, tant elle ne cesse de lui apporter des améliorations. Ils proposent non seulement une réduction de bruit très efficace, mais aussi une qualité sonore très appréciée du grand public. Une demande de brevet déposée auprès de l’USPTO américain laisse penser que les écouteurs de la compagnie pourraient proposer une expérience sonore encore plus « immersive ».

Les schémas soumis à l’organisme de certification étasunien sont extrêmement techniques, mais nous apportent un éclairage plus concret sur cette technologie. La technologie de « Mesure de l’environnement d’écoute virtuelle » (Measurement of Virtual Listening Environment) permettrait à l’oreillette d’ajuster dynamiquement l’acoustique en fonction des différents environnements et scénarios, par exemple dans la voiture, sur l’herbe, dans la salle de classe, dans le train ou dans le salon dans lesquels les utilisateurs d’AirPods écouteront leurs contenus audio ou vidéo.

Les AirPods proposeront une écoute différente selon votre environnement

Pour offrir un traitement audio basé sur les caractéristiques de la perception auditive propre à chacun, les ingénieurs de la firme utiliseraient un appareil sophistiqué comprenant des micros et des puces de traitement des signaux numériques et de fonctions audio spatiales, pour simuler le même son que la scène réelle au niveau des tympans des oreilles de l’auditeur. Cette nouvelle profondeur sonore rendrait l’écoute encore plus immersive.

Toutes ces informations sont bien évidemment à prendre au conditionnel. Apple est l’une des entreprises les plus rentables au monde, son service R&D dépose donc énormément de demandes de brevets chaque année. Rien que sur l’année 2002, par exemple, il s’en est vu accorder pas moins de 2285. C’est donc sans compter tous ceux qui n’ont abouti à rien.

Source : Phone Arena